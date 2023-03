Les chewing-gums, tout petits mais bourrés de plastique… Une nouvelle marque dénonce avec une alternative

Et ce n’est pas tout : des édulcorants synthétiques controversés – tels que l’aspartame – et les antioxydants BHA et BHT sont également ajoutés aux chewing-gums pour prolonger leur durée de conservation. Une étude danoise a ainsi révélé que 70 % de tous les chewing-gums contiennent des produits chimiques inutiles qui, par la suite, ont également des effets perturbateurs sur les hormones. Tout ça dans quelques grammes de gomme à mâcher dont la liste d’ingrédients est totalement opaque.

Non à tous ces poisons !

Au Danemark, quatre fans de chewing-gum se sont amusés à la décrypter et c’est ainsi qu’ils ont découvert cette vérité que peu de gens connaissent. Dont acte : après des années de recherches et de tests, leur start-up a commercialisé une alternative honnête nommée “True Gum” en 2018. Celui-ci est 100 % sans plastique, végétal, sans sucre. La base de la gomme est le Chicle, la sève du sapotillier d’Amérique latine, récoltée durablement sans abattage d’arbres. Aucun édulcorant artificiel, colorant ou produit chimique indésirable n’est ajouté. A la place des arômes 100 % naturels et des édulcorants d’origine végétale : la stévia et le xylitol.

True Gum ©DR

Après des lancements réussis en Scandinavie, en Allemagne et aux Pays-Bas entre autres, le True Gum danois a déjà conquis 25 pays. Il vient d’arriver en Belgique avec 3 saveurs de chewing-gums et 3 saveurs de menthe poivrée. Des pastilles à la menthe ou aux fruits, appels True Mints complètent cette gamme. On les trouve désormais chez Colruyt.

Le test mâchouillage

Après essai, on peut dire que l’on sent la différence par rapport à un chewing-gum conventionnel : la gomme est bien “chewy” et même un peu collante : on sent le côté naturel de cette boule de chewing-gum, les arômes sont frais et goûteux. Bémol : la pièce à mâcher est si petite qu’on a davantage envie d’en mâcher deux en même temps et malheureusement, les goûts disparaissent rapidement. Pour nous qui mâchons à l’occasion un chewing-gum durant deux minutes max, cela ne change pas grand-chose… Pour les amateurs qui adorent en traîner un longtemps, cela pourrait poser problème. Les pastilles à sucer ou croquer sont en revanche délicieuses, très fraîches et celles aux goûts cerise et pastèque sont addictives.

True Gum Mint, Raspberry&Vanilla ou Lemon : 1,79€ le paquet (12 pièces environ) True Mints Cherry, Fresh Mint ou Watermelon : 1,49€ (20 pièces environ).