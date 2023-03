Les heures avant minuit comptent double, une nuit de 8h, la sieste, les rêves : ces mythes autour du sommeil qui perturbent les nuits

Pour apporter des informations fiables, des réponses simples aux questions et montrer l’étendue des possibilités pour retrouver un bon sommeil, Inge Declercq vient de sortir un livre “Je veux dormir – 12 semaines pour retrouver votre sommeil et votre énergie”. La vie stressante, les smartphones, la volonté de bien faire sont des écueils mais les clichés et autres idées reçues et anxiogènes autour du sommeil jouent aussi un rôle considérable dans le ressenti que l’on a de ses nuits. On fait le tour de quelques-uns d’entre eux…

Des croyances à détricoter

La positivité face au sommeil, c’est le comportement gagnant ! Plus facile à dire qu’à faire. En tout cas, un état d’esprit de peur vis-à-vis du sommeil sera un facteur de perturbation sur le sommeil. “C’est terrible pour ça le sommeil : quand l’on veut faire tout bien, cela peut mettre tellement de pression que cela ne fonctionne pas ! On entre alors dans une boucle de négativité qui va renforcer l’angoisse que l’on a déjà à ne pas dormir concernant les insomniaques. Ou encore, on va se persuader que notre sommeil est mauvais, pas réparateur et l’on sera fatigué alors que l’on a un sommeil qui correspond à nos besoins physiologiques”, souligne le Dr Declercq. Elle a listé dans son livre un bon nombre de mythes qui perturbent les esprits et donc le sommeil. “Plus on a des connaissances, mieux on maîtrise.”

”Les heures avant minuit comptent double”. Sous-entendu : il faut se coucher à 22h tous les soirs.

C’est erroné, cela n’est pas donné à tout le monde, certains qui se couchent à 23h ou même à minuit ne dormiront pas moins bien. “Si vous vous endormez vers minuit, vous réveillez pendant la nuit mais vous rendormez rapidement, terminez la nuit en vous réveillant plus ou moins spontanément vers 7h du matin et avez assez d’énergie tout au long de la journée, c’est que vous avez passé une nuit réparatrice en quantité et en qualité, en ayant suivi votre biorythme”. c’est juste qu’ils ont besoin de plus de temps pour décompresser et s’ouvrir à leur fenêtre de sommeil.

Il faut dormir ses 8h

Beaucoup de recherches ont évalué que dormir environ 7h était meilleur pour l’organisme, est plus sain. Le problème ce n’est pas cela, c’est la dette de sommeil si on n’atteint que rarement son quota d’heures réparatrices. Les insomniaques sont souvent en meilleur rapport par rapport à la dette de sommeil que les machos du sommeil. Ils sont tellement anxieux par rapport aux conséquences de leurs troubles du sommeil.

Dormir est une perte de temps

Mais non cela fait totalement partie de la vie et il faut soigner son sommeil, régénérer sa cognition pour une meilleure concentration, une meilleure mémoire. Le sommeil c’est notre super-batterie, en nous et gratuit. C’est régénérateur au niveau cognitif. L’interconnectivité dans et entre les réseaux neuronaux s’opère grâce au sommeil qui aide au rééquilibrage global de l’organisme.

La sieste nous sauve quand on a mal dormi

Ce n’est pas tout à fait vrai. La sieste, elle sert plutôt dans la journée, au moment où on est le plus somnolent, vers 14h. Car nous avons des rythmes diurnes aussi de baisse de tonus et d’énergie : une diminution de la vigilance, toujours entre midi et 15h et cela empire en plus quand on a passé une mauvaise nuit avant.. Il faut alors faire une power nap de max 20 minutes et pas âpres ès 15h, sinon cela va empiéter sur le cycle de sommeil d’après !

Quand on dort mal, c’est pour la vie

Pas du tout. Tout est réversible, on peut pas à pas changer ses habitudes, ses croyances, laisser tomber ses peurs. le dr Declercq compare le sommeil à “un dîner de fête que l’on prépare. Il est composé de plusieurs plats qu’on a pris du temps à faire, du zakouski au dessert en passant par de multiples plats cuisinés et c’est ça qui fait que c’est réussi : on y a mis du sien, du plaisir, du temps. Le sommeil c’est un bargain entre le quantitatif, le qualitatif et le timing”. Pour “faire” un bon sommeil, il faut comprendre sa recette, et se faire aider en croisant les approches et les techniques : hypnothérapie, pleine conscience, sport doux, thérapie cognitivo-comportementale, …

Il faut rester au lit même si on ne dort pas. Sous-entendu : au moins on se repose

C’est un faux calcul. L’impression de ne pas bien dormir la nuit peut provenir de plusieurs cas de figure : ne pas réussir à s’endormir, se réveiller plus d’une fois par nuit et se rendormir, se réveiller et ne pas se rendormir. Mais tous ces cas conduisent très souvent à des pensées négatives, à de l’anxiété globale et aussi à un sentiment de méfiance par rapport à son lit. Parfois moins, c’est plus. Mieux vaut se lever, changer de pièce (sans lumière ou très peu), s’étirer doucement, respirer calmement, lire un peu (laisser son téléphone endormi !) et repasser dans la chambre lorsque l’on sent la somnolence revenir.

Si on ne rêve pas, c’est que l’on n’a pas bien dormi

D’abord, on rêve tous ! Ce n’est pas un signal de bon ou de mauvais sommeil, ils se produisent toujours dans la phase de sommeil paradoxal. Mais certains s’en souviennent bien et longtemps, d’autres oublient très vite et d’autres encore ne s’en souviennent pas du tout et quasi jamais. On ne sait pas encore scientifiquement pourquoi. Des pistes indiquent que ce serait lié au microréveil.