Marie Warnant de retour en live au Botanique (et c’est presque sold-out)

On retrouve la chanteuse, Bruxelloise d’adoption, en cette orée de printemps au Botanique ce dimanche 26 mars. Le concert du matin est sold-out, celui du soir est en passe de l’être. Et on aurait tort de ne pas se précipiter sur les dernières places pour aller écouter les nouveaux titres de “Pisang Orange” ! Ce nouvel album de 11 chansons est la suite d'“Amour sans fin” sorti l’an passé. Les deux forment un double album éclectique, en français, en anglais, façon remix, très électro ou à l’inverse dans la douceur d’une guitare sèche. Quatre ans que Marie Warnant l’avait imaginé, autour du tarot, de l’art, de son histoire de vie aussi, elle qui se livre peu.

Un “Dream” à streamer dès maintenant

Alors elle s’impatiente de monter sur la scène du Bota : “Avec Cédric Van Caillie et Joachim Poitevin, qui m’accompagnent sur scène, avec Maya Safar qui me fait le plaisir de poser sa voix sur quelques titres live et sur un duo de l’album, avec Charly au son et Rodi aux lumières, avec SainT à la production amoureuse et musicale, on a passé 3 jours intenses de résidence pour préparer le concert”, sourit-elle.

Le groupe est donc prêt à plonger dans une ambiance marquée 80’s pour jouer “Pisang Orange”. A la fin du concert, les spectateurs pourront découvrir en avant-première les CD qui rassemblent les 22 titres, de même que le très beau jeu de 22 cartes de tarot réalisées par l’artiste Sébastien Alouf qui est également une porte d’entrée pour écouter l’album “Amour sans fin”. En attendant, on peut écouter le premier single de Marie W. “Dream About” sur la plate-forme de streaming et de téléchargement de son choix, à partir de son site, ICI. Et se (re-)mettre dans l'ambiance de Amour sans fin en streaming ICI.

> Toutes ces pièces seront en vente après les concerts, sur le site www.mariewarnant.com et dans quelques points de vente.

> Places disponibles pour le concert du 26/03 à 20h sur botanique.be