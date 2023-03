On doit cette idée à un fleuriste belge et une célèbre marque auto : la plante d’intérieur pour voiture arrive !

Il faut dire que la voiture n’est pas un simple outil fonctionnel. De nombreux automobilistes y sont attachés. Les moteurs électriques de plus en plus performants marquent aussi un pas vers une utilisation plus vertueuse des véhicules particuliers. Dans ce qui devient un salon mobile, on fait bien autre chose que conduire ! On y passe des appels téléphoniques (28 %), on y mange (19 %) et même, parfois, on y dort (7 %). Pour près de trois quarts des Belges, l’ambiance qui règne dans une auto revêt une réelle importance. Et plus de six participants à l’enquête sur dix (62 %) ont affirmé avoir personnalisé l’intérieur de leur voiture.

Jusqu’à présent, il s’agissait surtout d’un objet suspendu au rétroviseur (13 %) ; de tapis de sol personnels (11 %) ; de coussins ou de couvertures (9 %) ; d’un pare-soleil (8 %) ou encore d’un symbole religieux ou d’un porte-bonheur (7 %). Désormais, une plante pourra faire partie de la panoplie.

La nature en voiture

D’ailleurs, 43 % des jeunes conducteurs de moins de 34 ans y pensent. Notamment parce que l’on sait qu’une plante purifie l’air intérieur… Cela fait des années qu’Audi a pris ce facteur en compte en intégrant une nature florissante dans ses “voitures du futur”, comme nous l’explique Sofie Luyckx, porte-parole d’Audi Belgique : “Jusqu’à présent, nous n’avions de plante que dans nos concept-cars, qui représentent la vision qu’a un designer du (lointain) avenir de la mobilité premium. Mais aujourd’hui, c’est devenu réel : et notre plante de voiture constitue une première dans l’industrie automobile.” Elle est installée dans un porte-plante design noir métallisé, soutenu par le dernier des quatre anneaux qui forment le logo de la marque auto. Tout a été conçu à partir de matières PETG recyclées (polyéthylène téréphtalate modifié par du glycol).

La plante en question n’est pour l’instant pas bien grande : il s’agit d’une succulente (du mot latin “suculentus”, qui signifie “plein de suc” !) c’est une plante grasse dont la morphologie permet de résister à de très fortes températures, de fortes luminosités et de longues périodes de sécheresse. Une plante peu exigeante et donc parfaite pour vivre dans une voiture ! Daniel Ost en a sélectionné 4 types différents.

* Selon une enquête conduite par le bureau iVOX à la demande d’Audi Belgique. 2000 Belges ont été interrogés. La marge d’erreur maximale pour 2000 Belges est de 2,08 %.