Best Brand Awards : et l’enseigne préférée dans la grande distribution est…

La désignation des gagnants ne repose en fait pas sur l’opinion subjective d’un jury, mais sur les consommateurs eux-mêmes en distinguant deux critères : le “Share of Wallet”, soit le succès économique réel de la marque (part de marché, prix supérieur ou premier choix du consommateur) et le “Share of Soul”, soit l’attrait de la marque pour le consommateur (notoriété, image et expérience, attachement, …).

En Belgique, le classement a été établi sur la base d’une enquête en ligne réalisée par GfK auprès de 4.500 consommateurs représentatifs de la population nationale. Pour cette 8e édition, quelque 350 marques issues de 21 secteurs ont été évaluées selon une méthodologie améliorée afin d’obtenir un avis encore plus précis du consommateur sur les marques incluses dans l’étude.

Le classement et des nouveaux venus

Le classement couvre tous les secteurs économiques qui interviennent dans le quotidien des Belges. Dans la catégorie Retail, c’est Colruyt qui remporte à nouveau l’award. Parmi les nouvelles marques citées et appréciées par les consommateurs, on retrouve cette année Alpro, Tom&Co, Côte d'Or, Volkswagen, les cuisines Eggo et l’eau de Spa