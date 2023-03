Pour ces deux ex-Miss Belgique de la grande époque, être maman et Miss, ce n’est pas possible

Julie Taton, couronnée en 2003, pense qu'être maman et Miss Belgique serait "sportif vu les nombreux voyages" effectués par la tenante du titre. "Aujourd'hui, être Miss, c'est comme être une business woman", ajoute l'animatrice de la matinale de NRJ.

Élue en 1997, Sandrine Corman a, elle aussi, un avis tranché sur la présence de mamans parmi les candidates à l'élection de Miss, que ce soit en Belgique ou en France. Maman de deux enfants, Oscar, 16 ans, et Harold, 7 ans, elle sait à quel point porter les deux casquettes pourrait être difficile. "Très honnêtement, je pense que ce n'est pas possible. C'est une bonne chose que le concours s'ouvre aux candidates un peu plus âgées, mariées ou transgenres, mais aux mamans, c'est compliqué", explique l'animatrice de RTL-TVI. "Pendant le règne de Miss Belgique, on a un planning très chargé et on est très sollicitée. On est toujours en mode représentation. Parfois, on doit partir plusieurs jours d'affilée. Je me souviens être partie un mois pour Miss Univers. Je peux difficilement imaginer une maman faire ça avec son enfant. Un enfant, c'est un investissement et c'est une charge mentale. Personnellement, je n'aurais pas pu bien tenir mon rôle. En devenant maman, les priorités changent. Ma tête n'aurait pas tout à fait été là où elle devait être. Si cette femme devient Miss France, je lui souhaite d'être bien entourée."

Selon Sandrine Corman,"il faut faire évoluer les choses" mais sans trop dénaturer le concours national de Miss. "Pour moi, une Miss Belgique ou une Miss France, c'est une jeune et jolie femme qui a des idées et des opinions. Il ne faut pas tout mélanger, tout permettre et faire évoluer le concours à tout prix pour je ne sais quelle raison. Les jeunes mamans peuvent être Miss, pourquoi pas, mais dans une autre catégorie, pas dans le concours de base."