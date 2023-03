Petits espaces : les astuces pour les rendre plus grands sans travaux

En général

Les couleurs. Les teintes claires réfléchissent la lumière et agrandissent une pièce. Ok pour le blanc bien sûr mais pas que : le bleu ou le vert (pas trop foncés) ou les teintes pastel donnent un effet d’espace. Les couleurs chaudes elles le “diminuent” mais apportent un effet chaleureux, en petites touches. Par exemple pour le mur où se trouve la tête de lit ou le coin à manger…

Sachez que le mat ne réfléchissant pas la lumière rétrécit la pièce, le brillant agrandit mais on voit fort les imperfections des surfaces. Le plafond peint avec une peinture mate crée la sensation que les murs sont plus hauts.

Bleu canard en cuisine ? Et alors ! ©Copyright (c) 2021 Dariusz Jarzabek/Shutterstock. No use without permission.

Le mobilier. On pense fonctionnel et esthétique : une étagère de salon doit être compartimentée avec des espaces caches pour éviter le bruit visuel. À l’inverse, l’espace ouvert permet d’agrandir et de donner la touche d’une pièce.

Les miroirs reflètent la lumière. Pas mal en fond au-dessus de l’évier, sur une cheminée dans une pièce étroite. Repérez le mur sur lequel la lumière du jour pénètre le plus. Et optez pour un miroir qui twistera votre style : contemporain x miroir ancien ! Enfin, pourquoi pas des meubles polyvalents : une marche d’escalier qui se transforme en table, un lit escamotable qui disparaît dans le plafond… Plus cher car sur mesure mais multi-usage et de qualité. Pour l’ensemble des petites pièces, on passe de toute façon par la case désencombrement et on range les éléments à la verticale.

Les sols. Au sol, on opte pour du clair, façon bois : les lames doivent être proportionnelles à la pièce : trop étroite, cela la rétrécira, trop large, cela semblera “faux”.

La salle de bains

Une belle douche italienne à la place d’un bain fait respirer la salle d’eau. On opte pour le blanc et du carrelage pastel en touche personnelle (façon métro parisien, indémodable). Plus votre sol sera visible, plus votre espace semblera grand, alors on suspend toilettes, vasques et meubles lavabo et on profite de 30 cm de mur vide pour y mettre une colonne d’étagères. Le miroir va jusqu’au lavabo, le mur au-dessus des W.-C. se pare d’étagères et de quelques plantes. Et si c’est possible, on va vers une porte coulissante (pareil pour la douche).

La cuisine

Cœur d’une maison, une petite cuisine n’est pas nécessairement un gros inconvénient. De nos jours, l’électroménager peut être de taille réduite tout en étant fonctionnel. Ici, à l’inverse d’un living, on peut opter pour des tons mats et foncés, plus élégants, plus personnalisés : gris anthracite, vert mousse, laiton, le bleu poudré. Vous préférez le blanc ? Associez-le à teintes sable, taupe ou gris perle.

Architecture d'intérieur, des projets de l'architecte Hélène Nicodème. ©Hélène Nicodème

Côté mobilier, on a intérêt à soigner les placards en hauteur. Pour ne pas alourdir l’espace ; le mieux est de les faire monter très haut et de peindre les cloisons couleur mur. Sinon, on opte juste pour un mélange de modules ouverts et fermés. Et l’on opte pour une table ronde au diamètre pas trop grand pour “casser” les lignes d’une cuisine en long. La table peut aussi séparer l’espace cuisine de l’espace living avec une ambiance différente des deux côtés. avec