Sexo : en solo, avec partenaire, langue, accessoires, ... Et vous, comment bouboupez-vous ?

Alors passons directement aux explications pratiques. Lorsque vous "bouboupez", vous stimulez les tétons de votre partenaire, qu’il soit un homme ou une femme. Même si celle-ci y sont plus particulièrement réceptives : la poitrine est en effet l’une des parties du corps préférées des femmes lors des rapports sexuels, qu’elles soient seules ou à deux ! Une étude publiée dans le Journal of sexual medicine affirme d’ailleurs que 82 % des femmes adorent la stimulation de l’ensemble des seins et principalement des mamelons et des tétons. La zone très érogène concentre en fait des millions de nerfs qui, lorsqu’ils sont chatouillés par des caresses, des pincements, des léchages, des succions ou des morsures stimulent le clitoris qui se gorge de sang, ce qui augmente l’excitation et le plaisir.

Cela dit, les amants et amantes auraient tort de négliger cette partie du corps masculin. La recherche scientifique dirigée par le professeur Levin a mis en évidence que “52 % des jeunes hommes se disent excités lorsque leur partenaire pratique le bouboupisme sur eux, ou lorsqu’ils le font eux-mêmes”.

Le magazine Magic Maman qui s’adresse aux femmes enceintes, jeunes mamans ou qui espèrent l’être, le bouboupisme “serait lié à la phase du cycle menstruel dans laquelle se trouve la femme ainsi qu’à sa période de grossesse” : les seins seraient encore plus sensibles

Comment s’y mettre ?

Le bouboupisme peut être modéré : vous pouvez utiliser votre langue, le bout de vos lèvres, vos doigts, vos dents, avec de l’huile, du lubrifiant, des gels excitants alimentaires, picotants, vibrants…

Il peut aussi prendre une tournure un peu plus soft BDSM (consentement des partenaires nécessaire, évidemment) avec un rythme et une intensité plus forte et des tactiques différentes comme des petites tapes ou claques, des morsures, l’utilisation d’accessoires comme un sextoy vibrant ou chaud/froid, un martinet et une plume en alternance ou encore des pinces-tétons. Le love-eshop LoveHoney en a fait d’ailleurs des bijoux aussi beaux que tout à fait fonctionnels !

Certaines femmes ont même déclaré avoir atteint l’orgasme uniquement par la stimulation de leurs mamelons, sans jamais toucher leurs organes génitaux, rapporte le magazine Healthline.

Pince à seins avec double chaîne, 22.99€, Fetish Fantasy et Collier martinet en argent, 39.99€, Bijoux Indiscrets sur LoveHoney.com ©DR

* L’étymologie du terme “bouboupisme” n’est pas claire, certains y voient une allusion à “boob” qui veut dire “sein” en anglais mais les articles anglophones qui l’évoquent parlent principalement de “nipples”, de “breast” et non de “boobs” ! Bref, ce mot est un néologisme. Si l’on y va de notre logique, il pourrait provenir de “bout” : de bout à boubou, il n’y a qu’un téton. La terminaison en “-pisme” pouvant évoquer le priapisme qui veut dire en grec “érection”. Ce qui a un sens… au moins en image, sinon en linguistique !