Acer lance un vélo doté d’intelligence artificielle

Avec une expérience dans le monde des trottinettes électriques, le fabricant d’ordinateurs Acer présente son Ebii. La marque taïwanaise arrive en grande spécialiste de la technologie et se targue d’avoir le premier vélo doté d’AI. On parle bien d’intelligence artificielle ! Le Ebii apprend à connaître votre manière de pédaler et adapte son assistance électrique par la suite. Il est censé progresser avec vous. Il a aussi une capacité à s’adapter en fonction de la circulation.

Ultra-design et simplicité

Quand Acer, parle de “vélo intelligent”, cela rappelle la marque marseillaise IWEECH. Il y a quelques années déjà, elle parlait aussi de “vélo intelligent”.

Autre point qui pourrait sembler commun : le design du vélo. Acer a fait le choix de l’ultra-design et de la simplicité. Une “mini-poutre” porte la tige de selle et une autre la potence et le guidon. Visuellement très réussi et bourré de technologie, le Ebii semble être une référence en termes de communication avec son propriétaire. Le spécialiste informatique pourrait mettre la barre très haut et sans aucun doute surprendre les utilisateurs.

Petite innovation : la roue avant ne tient que sur une demi-fourche rigide. Il faudra être attentif à la bonne résistance de ce système pour le Ebii, même si cela existe depuis longtemps dans le monde du VTT, avec des demi-fourches suspendues.

Autre particularité de cet engin créé par Acer : les pneus increvables. Avec les Air Fom, fini les tracas de crevaison. Le déplacement se fait sur des pneus sans air.

16 kg et 40Nm de couple

Le Ebii, c’est un poids de 16 kg et 40Nm de couple. Cela semble un bon compromis. Un moteur sur la roue avant et une batterie de 460 Wh viennent compléter le tableau technique. Pour terminer le tour du propriétaire, il faut noter le système d’attache du smartphone au milieu du guidon et, comment pourrait-on passer à côté, le petit système sympa qui permet, avec la batterie du vélo, de charger son ordinateur ou un autre appareil connectable.

Petit bémol sur ce qui n’est plus un concept mais bien un vélo, qui prochainement sera dans nos rues : la taille de l’engin. Avec ses roues de 20 pouces, il ne pourra pas accueillir les cyclistes dépassant 1,85 mètre.

Sur le papier et dans la boîte e-mail, ce vélo a beaucoup pour plaire. Reste à voir à l’utilisation et, sur la durée, comment il se comporte. Attendons aussi de connaître le prix qui n’a pas encore été communiqué. L’intelligence artificielle sera possiblement courtoise pour rester raisonnable sur le traitement des euros.