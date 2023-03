Cet historien italien dézingue la cuisine italienne: “Tiramisu, pizza, carbonara, tout est faux!”

Son titre : “Tout ce que je croyais savoir sur la cuisine italienne, en tant qu’Italien, est faux”. Sa conclusion : “La cuisine italienne est résolument plus américaine qu’italienne”.

Grandi ne tire pas ses scuds de nulle part : en 2018, l’homme a écrit un livre, devenu un véritable best-seller, “Denominazione di origine inventata”, soit “Dénomination d’origine inventée”. Il est aujourd’hui décliné en podcast aux nombreux abonnés.

Tout au long de l’article, Alberto Grandi démontre, “preuves à l’appui” que “Du panettone au tiramisu, de nombreux “classiques” sont en fait des inventions récentes”. Un à un, interrogé par la journaliste gastronomique Marianna Giusti, il déconstruit une mystification autour des plats italiens comme la pizza, la carbonara, l’arancini. “La célèbre et inflexible culture alimentaire italienne, défendue par les puristes et les “gastronationalistes” du pays, est en partie basée sur “des mensonges, des recettes imaginées par des conglomérats ou des aliments importés d’Amérique”, affirme le professeur historien de l’alimentation.

La boule de riz fourrée dite arancini ? “La consommation de riz en Sicile était zéro, donc pas d’arancini”. Le tiramisu ? “Aucun livre de recette ne mentionnait le tiramisu avant 1980”. La carbonara et sa sacro-sainte recette (oeufs, pecorino romano, guanciale – joue de porc – et poivre) ? Historiquement, les recettes étaient nombreuses et “incluaient souvent du jambon ou des champignons”. Quant au guanciale, il est arrivé comme parole d’Evangile dans les années 90. La pizza ? Un plat préparé dans quelques villages du Sud mais loin d’être populaire ! les soldats italo-américains débarqués en 1943 ont même été étonnés de ne trouver nulle part de pizzeria ! La première vraie “pizzeria” serait née à New York en 1911, d’après Grandi. Le panettone ? Une pâtisserie commercialisée par Angelo Motta, célèbre industriel des années 20.

Le parmesan du Wisconsin

Le parmesan, produit si “noble” pour les Italiens en prend aussi pour son grade : “Son histoire est très lointaine, millénaire, mais avant les années 1960, les meules ne pesaient pas plus de 10 kilos, contre une quarantaine de nos jours, et étaient recouvertes d’une épaisse croûte noire. Sa consistance était aussi plus grasse et moelleuse. Ce qui ressemble le plus au format d’origine ? Le parmesan du Wisconsin”, Dans cet État, des immigrés italiens ont commencé à en produire au début du XXe siècle. Une recette parfaite du premier coup, dont se sont inspirés les fabricants italiens.

Candidature à l’Unesco

Le tollé public et politique que cette enquête a provoqué en Italie est phénoménal. D’autant plus que le gouvernement très conservateur de Giorgia Meloni vient de déposer sa candidature à l’Unesco en vue d’une reconnaissance officielle de sa tradition culinaire. “On ne touche pas à ce patrimoine. On cherche à discréditer notre pays”, a notamment déclaré le secrétaire d’État à l’Agriculture. La Republicca reprend la colère de la Coldiretti, le principal syndicat agricole italien qui y voit une “attaque surréaliste au symbole de la cuisine italienne” visant à déstabiliser.

Depuis lors, Grandi a persisté : répondant à une question d’un journaliste sur les pizzas, il s’est fait goguenard : “Une pizza à Naples ? C’était nul, ça s’est amélioré aux États-Unis. L’histoire n’est pas du marketing.”