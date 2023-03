Journée du Zéro Déchet : joue-là comme Sylvie Droulans qui n’a qu’un petit bocal de déchet… par an

Le premier bocal de déchets de Sylvie Droulans et sa famille passée au Zéro Déchet en 2015 a été exposé à Liège dans le cadre de "Ordures, l'expo qui fait le tri" en février 2022. ©Zéro Carabistouille

Depuis, elle en a fait du chemin (elle n’a quasi plus de bocal de déchet !). Mais la Belgique aussi, d’après ses observations. A l’époque, cette mère de deux filles, mariée à un fou de sport a commencé à écrire un blog Zéro Carabistouille qui expliquait la vie zéro déchet d’une famille de 4 personnes (et un chat) avec plein de conseils pratiques et d’adresses “qui n’existaient pas”. Puis a donné des conférences aux quatre coins du pays et en France pour donner envie aux citoyens d’envisager autrement leur consommation. Elle en est désormais à 4 livres écrits sur le sujet.

Plus une idée d’allumés

“J’ai senti au fil des conférences que le Zéro Déchet attirait de plus en plus de monde et n’était plus considéré comme un projet fou. De plus en plus de Belges ont conscience qu’on ne peut simplement plus continuer à vivre sans donner du sens à notre consommation”, remarque-t-elle. Les gourdes, tasses réutilisables sont monnaie courante, les donneries se multiplient, les locations de vêtements ou d’objets peu utilisés aussi, d’après Zero Waste Belgium. Mais il faut toujours plus sensibiliser à ces moyens nouveaux de consommer, informer qu’ils existent. Aujourd’hui, “on peut repenser complètement sa consommation, sans devoir s’habiller avec des habits troués, sans devoir manger des graines tous les jours et sans devoir renoncer à tout”, confiait-elle au début de son parcours. Depuis, “les choses ont beaucoup évolué et se sont structurées pour être mieux connues. Les commerçants ne sont plus regardants si l’on apporte ses contenants, les supermarchés bio et vrac se sont énormément développés”, explique la directrice de ConsomAction, association qui fédère et structure les professionnels de la ConsomAction : commerces vrac, fournisseurs, transformateurs, Horeca et sensibilisateurs zéro déchet.

Focus vrac

Le vrac notamment a tout son intérêt dans une démarche de production de moins de déchets. Pour contester les a priori en matière de prix du panier, ConsomAction et BioWallonie ont mis en place un observatoire des prix bio et vrac. “Le dernier en date en mars a permis d’objectiver les prix pratiqués par le secteur en Wallonie et à Bruxelles. Les prix de 31 différents produits présents à la fois en magasin spécialisé et en GMS ont ainsi été analysés. Ils ont été comparés aux prix récoltés par la Socopro dans les 3 grandes chaînes de distribution belges”, décrypte Madame Zéro Déchet. Conclusion : à peine 2€ de différence ! Pour des produits bio, de circuits courts, dans la quantité exacte qu’il nous faut… Moins cher au final et moins de gaspi ! "Les listes des commerces et professions Zero Waste Friendly se trouvent sur le site de ConsomAction.