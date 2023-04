Les mauvais plans minceur des réseaux : les capteurs de glycémie médicaux sont détournés de leur fonction

Or, depuis quelque deux ans, le docteur TikTok principalement avec les professeurs Influenceuse et ObjectifMaigrir sont sur le pont pour donner des conseils minceur et amaigrissement en dépit du bon sens. Ainsi on a beaucoup entendu parler du hashtag #Ozempic, un médicament utilisé par certains diabétiques, dont l’usage a été détourné pour son effet coupe-faim. Avec en corollaire effet yoyo et danger de pancréatite allant jusqu’à la mort.

En ce moment, les influenceuses beauté et wellness pour la plupart et les accros des RS récidivent avec les capteurs de glycémie pour “contrôler son poids”. Un euphémisme pour parler de “maigrir” en fait… Ce patch rond placé à l’arrière du bras est utilisé par les personnes souffrant de diabète. Il mesure constamment le niveau de sucre dans le sang et permet ainsi de prévenir une hypo- ou une hyperglycémie. Utilisé dans le cadre de la maladie, ce capteur est révolutionnaire puisqu’il a permis aux personnes diabétiques de ne plus se piquer.

La chasse aux pics glycémiques

Sur les réseaux sociaux, cet appareil est clairement convoité pour de mauvaises raisons. En fait, sans aucune base ni connaissance scientifique, le glucose sanguin est devenu pour certaines l’indicateur de ce qui est bon ou pas bon à manger et les pics glycémiques sont vus comme le diable. Or, les pics glycémiques ne sont pas anormaux ni dangereux “c’est tout à fait normal, cela fait partie du métabolisme. Vouloir gommer ces pics glycémiques, quand on n’est pas malade, est une ineptie”, souligne Jean-François Thébau, vice-président de la Fédération française des diabétiques (FFD).

Pourtant, la croyance dans cet appareil comme un indicateur de ce qu’il faut manger est bel et bien là. Elle s’inscrit dans la suite du best-seller de Jessie Inchauspé alias @glucosegoddess. Cette jeune femme devenue biochimiste a raconté son parcours de malade et comment elle a réussi à se soigner en maîtrisant les effets du sucre pour moins les subir… Corollaire : davantage d’énergie, plus de coup de barre, de craquage, une meilleure santé et… une perte de poids. Pour mieux comprendre son métabolisme, cette biochimiste de formation s’était équipée d’un capteur de glycémie. Cela dit, son livre est bien plus intéressant qu’une simple relativité entre chiffres du capteur, aliments diaboliques et amaigrissement assuré.

Toc toc, voici les troubles alimentaires

Elle parle notamment de fibres, de la nécessité de manger beaucoup de légumes mais aussi de l’indice glycémique des aliments. Des habitudes alimentaires qui permettent de manger un peu de tout sans faire monter sans cesse sa glycémie, ce qui est le cas en mangeant trop sucré, trop gras, trop industriel régulièrement…

Le Dr Aubineau s’alarme sur les troubles alimentaires qui vont quasi automatiquement s’ensuivre. “C’est fatal, dès qu’on met des repères avec des normes, on va zapper tout ce qu’il y a à côté et focaliser dessus”. Avec des interprétations fausses et un schéma alimentaire inadapté voire dangereux. Les professionnels de la nutrition expliquent eux que notre corps est naturellement capable de restreindre le sucre dans le sang à un niveau sain. Préconisent des “repas équilibrés” plutôt qu’une surveillance permanente de glycémie, “qui dépend aussi “de l’état de stress, des activités et du sommeil”. Mais les mots “repas équilibrés” ne font pas rêver les accros des réseaux et des corps minces… qui veulent encore et toujours du miracle et vite fait en plus…