Manger pimenté, cela s’apprend (et c’est bon pour la santé)

L’Europe n’est pourtant pas le continent où l’on mange le plus épicé et piquant du monde et souvent on hésite à deux fois à commander un plat qui va nous rendre rouge écarlate. Bien sûr, on connaît tous les conseils populaires pour calmer le feu qui peut envahir nos papilles et notre trachée : ne pas boire de l’eau mais du lait, manger du pain ce qui aurait un effet calmant. On parle aussi de manger du beurre pour tapisser l’estomac et le tube digestif ou encore faire du bruit et respirer par la bouche pour duper notre cerveau en le distrayant !

Mais est-ce vraiment efficace ?

Et avez-vous vraiment envie d’avaler une cuillère de beurre avant un chili con carne ? Ou même pendant ?

C’est vrai que le cerveau se laisse assez facilement tromper. La preuve avec la capsaïcine, l’un des composés chimiques du piment, celui qui apporte une sensation de brûlure. On en trouve même dans la composition de certaines bombes lacrymogènes, c’est dire… Cette capsaïcine va aller se lier aux récepteurs de la douleur et de la chaleur qui vont faire remonter l’info au cerveau en un message d’alerte : “Brûlure, brûlure !”. La réaction pourra varier d’une personne à l’autre : suée soudaine, sensation de brûlure forte durant quelques secondes… ou plusieurs heures.

Hervé This, spécialisé en gastronomie moléculaire, expliquait qu’effectivement, l’eau ne sert à rien. L’amidon du pain peut avoir un effet calmant… Mais il faut en manger beaucoup ! Si l’effet piquant est fort est long, mieux vaut manger des graisses que l’on retrouve dans le lait, la crème fraîche, le yaourt ou même une cuillère d’huile d’olive. Il existe pourtant mieux que ces solutions peu digestes : une boisson alcoolisée car la capsaïcine st aussi soluble dans l’éthanol. Le spécialiste prodigue un dernier conseil : si l’on croque dans un piment, au bout de quelques minutes, on s’y habitue… il faut donc juste de la patience !

On peut aussi apprendre… et en rire en regardant les rediffs des émissions “Hot Ones” : le concept américain bien connu a été repris par Kyan Khojandi sur Canal +. Il reçoit une personnalité qui doit choisir des sauces infernales tout en répondant aux questions de l’intervieweur.

Habituer son organisme et cela devient addictif !

Plus on mange piquant… plus on aime le piquant. Un psychologue américain (Paul Rozin) a même donné un nom à cette pratique : le masochisme bénin. Selon cette théorie, les personnes attirées par la brûlure sont des personnes attirées par d’autres sensations fortes… L’inconfort initial se transforme en plaisir après un certain nombre d’expositions. Choisissez donc votre brûlure... pour le plaisir !