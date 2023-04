Gourmands, tentateurs, pour tous les prix: les œufs en chocolat vedettes de Pâques

Au supermarché

Il y a évidemment les petits oeufs belges du chocolatier liégeois Galler, à la qualité irréprochable et à la diversité qui fait plaisir (13 saveurs différentes dont les blancs Manon, ah, quel délice ! (3.99€ par paquet cello de 112gr). Non loin, les indémodables et omniprésents Milka à 2.15€/100gr. Les oeufs Côte d'Or sont aussi tentants (2.49€/100gr).

Lotus oeuf en chocolat blanc fourré pâte speculoos ©DR

La nouveauté vient de Lotus qui lance cette année ses oeufs de Pâques avec sa nouvelle signature “Biscoff”. On les trouve en version chocolat au lait et chocolat blanc, tous les deux fourrés de pâte de spéculoos Biscoff crunchy. Ils sont vendus en paquets de 90gr (4€) pour chaque variante ou de 250gr en sachets mixte (10€). Les blancs sont… totalement régressifs ! Côté maousse costaud mais artisanal, on ira plutôt du côté de Guylian et son oeuf géant qui renferme 12 hippocampes emballés individuellement et relevés d’une saveur pralinée aux noisettes (11.99€).

En Boutique

Leonidas Pâques 2023 ©REVEUR D`IMAGES

Leonidas, c’est la valeur sûre : de la qualité et de la fraîcheur et des prix carrément abordables : une réglette garnie de 20 oeufs s’affiche à 8.90€. Et cela tombe bien, il y en a 20 sortes différentes (dont l’irrésistible oeuf fourré au praliné pétillant) sont fabriqués de chocolat tout frais et dans les boutiques, on propose cette semaine une promo : pour 600gr achetés, 300gr offerts ! Une boîte ovale remplie d’oeufs fait partie du bonheur du repas pascal (300g, 16.90€) ! Et en vrac, ils coûtent environ 3.10€/100g.

Chez Neuhaus, inventeur de la praline belge, on est davantage dans l’audace que dans le classicisme : la maison s’est associée à Gert De Mangeleer, de Hertog Jan**. Résultat : 5 combinaisons de saveurs étonnantes : Thé Samba Canneberges, argousier cardamome, thé Vert Jasmin, yuzu poivré et café anis, 29€. Le classique on le retrouve dans les Ballot’oeufs : dans la coque en chocolat noir, chocolat au lait, gianduja ou pâte de noix des pralines et petits œufs de Pâques, 62.50€.

En poésie

Benoît Nihant Pâques 2023 ©Claude Lee Sadik

Mais Pâques, c’est aussi le moment d’admirer les créations des artisans chocolatiers belges. Inspiration nipponne pour Benoît Nihant et son oeuf géant nommé Hanami, du nom de la fête traditionnelle qui célèbre la floraison des Sakura, les cerisiers du Japon. Il est d’une poésie folle avec ses branches de cerisiers du Japon toutes délicates. Le chocolatier liégeois n’oublie pas la gourmandise : à l’intérieur des oeufs pralinés amandes et noisettes, des cloches au praliné muscovado et des tortues de chocolat noir et lait. Avec la finesse qu’on lui connaît. 62.50€.

Pierre Marcolini parvient lui aussi encore et toujours à nous surprendre, que ce soit Noël, St-Valentin ou Pâques ! Cette fois c’est la légèreté du vent, des libellules, du printemps qui a été la reine inspirante de celui qui a été reconnu comme meilleur pâtissier-chocolatier du monde. “J’ai voulu mettre un peu plus de poésie et de légèreté dans notre quotidien”, explique-t-il. Ainsi dans une boîte merveilleuse, on trouvera une fleur de nénuphar à monter (55€, 490gr), un oeuf garni sur nénuphar (39€, 250gr) ou merveille, un “Œuf en fleur sur deux tiroirs à 149€. Plus classique mais d’une gourmandise folle, on retrouve les oeufs gianduja, au riz soufflé, aux graines de lin torréfiés, aux noisettes du Piémont, C'est simple, partager devient... difficile ! Plumier de 12€, 23€.