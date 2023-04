Un dermato pour ... 14.000 patients potentiels en Belgique : les temps d’attente sont affolants !

Entre 4 et 6 mois

Mais d’abord, pourquoi chez les dermatologues classiques, les délais d’attente sont-ils aussi vertigineux ? Il y a une évidence comptable d’abord : avec un dermatologue pour 14 000 habitants, les agendas des dermatologues belges sont surchargés ! En moyenne en Belgique, “il faut attendre environ quatre à huit mois avant de pouvoir consulter un médecin pour une consultation physique traditionnelle.”, constate la dermatologue Annelies Avermaete. Avec l’aide d’un patient, Jochen Boeykens, elle a donc voulu y remédier en lançant une plateforme de consultations numériques via chat nommée Skindr. Le délai d’attente y est de 48h max. Soit 90 fois plus vite que chez un dermatologue classique ! “Avec un plan de traitement et une prescription dans la foulée.” La plateforme ne cherche pas à remplacer les dermatologues mais à “aider les patients souffrant d’affections cutanées les plus courantes comme l’acné et la rosacée (31 %), l’eczéma (22 %) ainsi que les problèmes capillaires et de transpiration”, souligne la fondatrice. Derrière l’écran ? Des dermatologues (travaillant tous en Flandre pour l’instant).

Une peau toujours plus fraîche

Ensuite, ces professionnels se regroupent de plus en plus en cabinets, proposant une prise en charge des pathologies dermatologiques générale (peau, cheveux, ongles), pédiatrique et vénérienne. Mais aussi de plus en plus des soins esthétiques (laser épilatoire, laser vasculaire, toxine botulique, peeling, fillers, etc.) qui attirent un nombre de plus en plus grands de patients potentiels et notamment les millenials. “A l’heure actuelle l’image des individus est particulièrement importante car nous sommes surexposés via les réseaux sociaux ; beaucoup des métiers sont relationnels, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans nos vies où tout est exposable, “instagrammable”, explique ainsi Inès Dhaussy, dermatologue à Rhode-St-Genèse.

La solution semble bel et bien passer par la télédermatologie. Une personne de 25 à 34 ans sur deux passerait volontiers par une consultation numérique en dermato pour raccourcir les délais, avoir une réponse rapide et surmonter le sentiment de honte en cas de pathologie vénérienne. Autre avantage : en Belgique, une consultation dermato se situe entre 50 et 90 euros et l’on récupère 21 euros via la mutuelle. La consultation numérique Skindr coûte 39€.

Comment ça marche ?

Après avoir téléchargé l’app et vous être inscrit, vous décrivez en détail votre problème de peau et téléchargez des photos via votre smartphone. Un dermatologue prend en charge votre dossier et pourra vous demander des informations complémentaires ou des photos supplémentaires. Si nécessaire, un contact téléphonique est demandé. Un avis et d’éventuelles prescriptions de médicaments (sur la carte d’identité) sont données. Skindr vous prévient via email lorsque le dermatologue a répondu.