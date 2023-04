Au centre de toutes les disputes, dédramatisons les pâtes à la carbonara: “Chaque chef a son ingrédient secret”

Mais depuis quelques années, les disputes entre puristes italiens et “reste du monde”, entre les connaisseurs de la recette tradi et ceux qui se font une bolo à la crème et au gruyère sont légion ! Il y a quelques jours, une polémique a ébranlé l’Italie entière à ce propos, et les carbonara comme l’ensemble de la gastronomie italienne en ont pris pour leur grade… Dans le très sérieux Financial Times, un professeur spécialiste de l’histoire culinaire a pointé avec force, suite à une enquête menée depuis des années que les traditions autour des recettes et certains produits de la gastronomie italienne étaient “des mensonges” !

L’idée ici étant de dédramatiser quelque peu la carbo et de lui redonner la souplesse (tout en restant al dente) d’un plat que petits et grands adorent et qui reste une recette pas cher et bien roborative.

L’an passé, le chef Luciano Monosilio, du Restaurant Pipero de Rome, s’était lancé à cette occasion dans un tuto à retrouver avec le hashtag #WeLovePasta. Il y donne des conseils pour cuisiner la Carbonara dans les règles de l’art mais indique aussi que “Chacun a son ingrédient secret”. Le sien étant son expertise concernant quelques” passages clés, comme la cuisson de l’œuf et des pâtes dans le mélange finalé. Mais détendu, ce chef ajoutait aussi qu’il fallait oser réinventer avec des ingrédients improbables comme par exemple, “la pointe d’acidité du citron, en jus ou en zeste”.

Pour Norbert Pareyre, le jeune chef pragmatique français, la carbo est aussi un plat familial par excellence, or, pour 1 kg de pâtes, il est difficile de malanger les œufs assez rapidement dans 1 kg de pâtes pour qu’ils ne soient pas granuleux. Son astuce : utiliser de la fécule de maïs qui va aider l’œuf à mieux supporter le choc thermique !

Et si vous ne voulez pas vous y risquer, lancez-vous dans un Cacio e Pepe, plat typique des campagnes italiennes, vite devenu un classique des tavernes de Rome. Parmi les quatre recettes historiques romaines que sont la Carbonara, l’Amatricciana, la Gricia, seule la Cacio e Pepe est végétarienne ! C’est en plus une recette très simple et économique (même si les meilleurs produits rendent le plat delicioso) car elle ne demande que ça : du pecorino, du poivre et des pâtes (spaghetti ou tonnarelli) et du sel. Côté préparation par contre, il faut des produits de grande qualité et un petit tour de main que nous explique Filippo Vecchia de l’Osteria Romana à Bruxelles ICI car l’eau de cuisson joue un rôle crucial !

Et si vous n’avez pas envie de cuisiner, aller à l’Osteria Romana à Brixelles déguster la fameuse Carbonara au poids, pour les appétits de moineau ou de Gargantua !