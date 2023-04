Comment bichonner et retomber amoureuse de votre sac en cuir

Les amoureuses des sacs en prennent grand soin mais les autres, qui le pensent utilitaires, y font bien mois attention et ils sont bien plus avachis et éraflés que joliment patinés par le temps. Pourtant, il y a un mode d’emploi qui permet de faire durer son sac et surtout de le regarder à nouveau avec admiration sinon bienveillance !

Pour le connaître, on est allés voir chez Le Tanneur, la marque française qui depuis 1898, imagine, dessine et fabrique des sacs et accessoires en cuir qu’il fait produire dans les Pays de la Loire. Cette maison de maroquinerie luxueuse a depuis longtemps mis en place des processus pour repenser notre manière de consommer et prolonger la durée de vie de ces produits nobles que sont les sacs en cuir de qualité. Le Tanneur propose ainsi toute l’année un service de réparation des sacs de la marque ou les ateliers bichonnage, un service d’entretien ́proposé dans chacune des boutiques.

Dernière création en date pour cette saison : Alexis, une ligne pour homme, très géométrique, car oui la gent masculine a un intérêt de plus en plus certain pour les belles pièces ! La pièce phare étant un sac à dos. Les sept pièces sont déclinées entre cuir lisse et cuir grainé et l’on y retrouve le Bleu Le Tanneur de même que le blason louve tous deux signatures historiques du maroquinier.

Sac Emile par Le Tanneur ©DR

À lire aussi

Comment entretenir son cuir ?

Le cuir est une matière résistante mais elle reste toutefois sensible à la lumière, aux frottements répétés et aux intempéries. Les pièces en cuir changent naturellement de forme et d’aspect selon les utilisations de chacun. Mais d’abord, il y a les précautions “de tous les jours” pour préserver une pièce en cuir comme vider et nettoyer régulièrement l’intérieur du sac. Le mieux est d’aménager l’intérieur avec des pochettes afin de protéger la doublure intérieure. Et surtout, “ne jamais suspendre le sac par les anses, le déposer plutôt dans un espace propre et à l’abri des accidents”, nous fait savoir un des artisans chargés de bichonner les sacs déjà vendus.

Voici la méthode à utiliser qu’il applique chaque jour pour l’entretien des sacs.

Un entretien régulier est essentiel en maroquinerie, en suivant un processus en trois étapes : 1. Dépoussiérer et nettoyer, avec une brosse douce, propre et sèche pour enlever les impuretés puis un gel nettoyant. 2. Nourrir : une fois la matière sèche, appliquer un lait nourrissant. Le lait Le Tanneur est riche en cire d’abeille et ingrédients naturels, il apportera des nutriments essentiels à la beauté du cuir. 3. Protéger : ajouter une couche de spray protecteur afin d’imperméabiliser et protéger le cuir des frottements du quotidien. Vaporiser uniformément le spray à une quinzaine de centimètres de la pièce, puis laisser sécher.

Le rangement a aussi son importance. On remplira la pièce avec du papier sans encre afin de préserver sa forme d’origine. Avant de le protéger en le glissant dans une pochette en tissu.

Sacs en cuir Le Tanneur ©Le Tanneur

Un cuir souple est-il moins fragile qu’un cuir plus rigide ?

La souplesse d’un cuir peut effectivement affecter sa vulnérabilité. Par exemple, un cuir lisse sera plus sensible aux éraflures qu’un cuir grainé, plus épais, et en principe plus résistant. Une fois le sac réalisé, la qualité et la résistance du cuir dépendent toutefois de nombreux autres facteurs, comme le montage, la qualité du tannage ou les finitions. L’entretien du cuir au fil des années va également jouer sur la résistance dans le temps.

S’il y a des rayures ou griffures sur un sac en beau cuir, que faire ?

La première action est de préparer son sac dès la première utilisation. Pour aider, nous proposons un coffret complet d’entretien, ainsi qu’un service en boutique pour bichonner les pièces de nos clients. Il ne faut pas oublier aussi les nombreux métiers et savoir-faire qui gravitent autour de la maroquinerie. Nous vous invitons donc à vous rapprocher d’un cordonnier qui, en cas de dégradation, vous expliquera par exemple comment appliquer une pommade teintée.

Préférer les belles pièces qui durent longtemps, que l’on peut même léguer à ses enfants, recyclage et upcycling, approche éco-responsable, … ressentez-vous ces tendances dans les boutiques avec une nouvelle clientèle ?

On peut effectivement noter une tendance. Ces dernières années, nous avons de notre côté veillé à renforcer significativement nos engagements et démarches RSE. Le programme De main en main que nous avons lancé il y a deux ans permet notamment la collecte de pièces Le Tanneur pour les recycler et faire don à l’association Le Relais – partenaire d’Emmaüs. L’opération est très bien accueillie par notre clientèle et nous l’avons ainsi renouvelée cette année. Notez aussi que la Maison veille à créer des pièces qui traversent le temps et propose depuis toujours le service bichonnage pour aider à les préserver.

Les clientes Le Tanneur demandent-elles davantage de conseils ou de soins tannerie pour conserver leur pièce ? Les sacs de marque deviennent un investissement et certaines pièces se revendent très cher. Quel est le sac Le Tanneur le plus rare aujourd’hui. Et le best-seller ?

Une tendance semble effectivement se dessiner, notamment au travers des actions que nous menons dans nos boutiques. Sans parler de nos pièces qui ont traversé l’histoire, le sac le plus précieux est le Madeleine. Il s’agit d’une pièce d’exception, numérotée et réalisée à partir des meilleures matières que l’on puisse trouver en France. Sinon, notre Émilie est sans conteste la pièce la plus vendue aujourd’hui, mêlant structure et intemporalité. Nous avons plaisir à la décliner en nouveautés chaque saison et elle est aujourd’hui disponible dans de nombreuses versions.

Comment traverse-t-on les décennies entre classicisme et audace pour attirer les mères, leurs filles vers la même marque de maroquinerie ?

Notre approche est relativement simple. Elle consiste à rester à l’écoute des tendances et à entretenir notre créativité, tout en proposant des pièces nobles au design intemporel. La Maison propose une large collection de pièces de maroquinerie à porter au quotidien et à aimer toute une vie.