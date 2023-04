Sauf que l’on ne s’improvise pas van-voyageur, surtout si l’on n’a même jamais fait de camping ou de road trip avant. Parcourir pays et petites routes pour y découvrir des paysages dingues et vivre de vraies aventures humaines demande de l’organisation. D’abord, trouver un van qui ne va pas vous claquer entre les pattes en haut d’un col. Ensuite, savoir où l’on va dormir le soir. Enfin, préparer son parcours pour découvrir non pas les points touristiques les plus courus mais plutôt des spots d’exception, comme des cadeaux de la nature ! Ces voyages à un autre rythme promeuvent l’écoresponsabilité et le slow-tourisme.

Louer un van ? Plutôt facile

On peut par exemple savoir si cela nous plaît en s’organisant un petit voyage en Belgique par exemple. Chez Van Explore, on peut louer des vans VW California pour 4 personnes bien équipés. Le couchage est sous la tente de toit, à partir de 65€/nuit. Pareil pour RoadSurfer.com où l’on peut choisir entre van (apd 65€/nuit) et camping car, à partir de 89€/nuit, à prendre à Bruxelles ou Anvers. Munis de l’appli park4night, vous serez en autonomie pour garer votre véhicule pour la soirée et la nuit. Avant, mieux vaut jeter un œil sur RoadSurfer.com qui liste les 10 erreurs de débutants à ne pas commettre.

Mais l’on peut aussi louer le van d’un vanlifer : cela permet de discuter, de profiter de bons plans. Comme pour AirBnB, c’est aussi très pratique si l’on entreprend un voyage à l’étranger : pas la peine de tracer la route en van à partir de la Belgique pour partir au bout du monde. En Belgique, ils se louent à partir de 60€/nuit pour 4 personnes chez Yescapa.

Le côté hippie du van sans vraiment rouler ? On l’a trouvé chez ces mariés qui avaient loué un grand terrain à la campagne en Belgique pour y accueillir amis et famille qui logeaient tous sur place en motorhome et van. La fête autour du feu de joie a pu se poursuivre longtemps sans devoir reprendre le volant pour retourner vers sa chambre d’hôte ou d’hôtel parfois éloignée du lieu de fête… Sécurisant. L’un des participants à cette union dans les champs, Thierry insiste tout de même : “Regardez bien le système de notation lorsque vous passez par un système de locations entre particuliers et les retours sur le propriétaire. Surtout si vous êtes débutant.”

L’organisation : un casse-tête pour certains