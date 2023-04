Le Batch cooking, la nouvelle tendance cuisine anti gaspillage: “Pratique, économique et un gain de temps”

Pratique et économique

L’idée est de grouper des recettes qui ont la même base d’ingrédients pour ensuite décliner les ingrédients communs déjà préparés tout au long de la semaine. Un exemple ? Sandra du blog “Cuisine Addict” s’est spécialisée dans le batch cooking. Elle prépare tous les repas de la semaine en une seule session de cuisine depuis des années parce que “c’est pratique, économique et un véritable gain de temps”. Et maîtrise totalement son budget food car “cuisiner soi-même coûte beaucoup moins cher que d’acheter des plats tout prêts et ultra transformés” d’une part et surtout parce qu'” avec les menus et listes de courses établis à l’avance, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin pour la semaine”. Pour aider ses followers à se lancer, elle a d’ailleurs réuni une FAQ très utile ! Un exemple de session : Gratin de poulet et brocoli – Galettes de courgette et lentilles corail tzatziki – Minestrone – Salade de riz au curry.

Tous en cuisine

Pratiquement, on prépare le samedi ou le dimanche (ou en deux tranches si on veut préparer davantage de portions) et on sort du frigo ou du congélateur les légumes, légumineuses, féculents ou viandes déjà avancés dans leur préparation. Certains plats seront tout prêts à être mangés. Pour d’autre, il faudra juste terminer la préparation, rajouter une petite vinaigrette, couper un légume, saupoudrer d’aromates, réchauffer… Là où vous auriez mis au moins 30 minutes par soir, vous en mettez entre 3 et 10 (réchauffage compris).

Un peu d’orga et c’est parti !

Bien sûr, le batch cooking nécessite d’être organisé : préparer la liste des recettes qui vont ensemble et donc des courses à faire. Heureusement, les pros du genre ont le partage facile ! Mais aussi se dégager du temps le week-end, “le mieux étant de s’y mettre en famille : parents et enfants coupant, équeutant, cuisant, mélangeant selon leur niveau !”, estime la blogueuse culinaire belge Sophie Charlier alias Tomate Cerise qui partage son menu de la semaine appétissant ici : Chili con carne ; Chakchouka ; Hachis Parmentier aux chicons ; Pâtes aux scampis et poireaux ; Curry de chou-fleur et riz.

Ne jetez pas l’éponge si vous peinez à suivre le rythme des spécialistes : “Au plus souvent vous vous organiserez de la sorte, au plus facile cela deviendra”, rassure Sophie, “Et si vous lancer dans un menu batch cooking d’une semaine vous semble compliqué, commencez en douceur avec 2 ou 3 repas”.

Là ou une “batch cookeuse” mettra deux heures, vous en mettrez trois au début. Mais une fois l’habitude établie, c’est parti !