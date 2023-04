Une solution aux troubles érectiles débarque sur le marché belge: “60% des cas permettent d’avoir un rapport sexuel”

À lire aussi

Le porno n’est pas la norme

Les maladies chroniques comme le diabète, l’obésité et l’hypertension notamment jouent un rôle important dans la santé érectile. Mais les facteurs psychosociaux y ont aussi une responsabilité. Nombre d’experts parlent régulièrement dans ce cas de l’influence négative de la pornographie. “Une hypothèse souvent citée dans ce contexte est que la consommation problématique de pornographie entraîne une accoutumance, nécessitant des stimuli sexuels de plus en plus forts pour obtenir une érection”, soulignait un urologue.

Or, pour remédier à cela, les médicaments sur prescription soignant les troubles érectiles ne sont pas délivrés. “Le bien-être sexuel est encore trop souvent perçu par les médecins comme secondaire par rapport à d’autres objectifs thérapeutiques”, remarque d’ailleurs le Dr Marieke Dewitte, psychologue clinicienne et sexologue hollandaise.

Un gel à la composition contrôlée

Que font les hommes alors ? Ils se tournent vers les e-shops censés vendre des remèdes “miracles” ou les sexshops. Et peuvent acheter des produits à la composition non contrôlée, regrette la profession. La plupart des sexologues, psychologues et urologues devraient voir plutôt d’un bon œil l’apparition sur le marché belge d’un gel agréé qui entend apporter une solution aux problèmes d’érection “issus non seulement de symptômes physiques légers mais également de problèmes psychologiques sous-jacents”, explique Frank Cooijmans, General Manager de Vemedia BeLux. Avec une composition avalisée et non dangereuse.

L’Eroxon StimGel a une action mécanique, il “joue” sur l’effet du chaud et froid pour stimuler les terminaisons nerveuses libres et libère de l’oxyde nitrique qui augmente le flux sanguin. ​Au cours d’une étude clinique, “60 % des érections se sont produites dans les 10 minutes suivant l’application du gel et la majorité d’entre elles ont permis d’avoir un rapport sexuel réussi”, indique le laboratoire. Sans prescription, ce gel érectile est vendu dans les pharmacies physiques, en ligne et les parapharmacies.