Compulsions alimentaires : “Il suffit de les tourner en auto-hypnose positive et cela change tout”

Le professionnel a vu passer dans son cabinet nombre de patients en perte totale de solutions contre un comportement alimentaire problématique. Il a depuis des années mis au point des techniques d’auto-hypnose qui vont permettre de couper les actes répétitifs et que l’on pense incontrôlables pour y mettre à la place une transe positive, axé sur le plaisir : comme si on choisissait désormais naturellement la qualité de la dégustation d’un produit plutôt que la quantité d’aliments tous azimuts pour combler un trauma ou éviter une émotion par le remplissage. En trois séances, on peut modifier son comportement, c’est spectaculaire. Et pour l’avoir testé, on peut vous dire que cela fonctionne ! Eric Mairlot s’est notamment inspiré du régime paradoxal du Professeur G. Nardone et du travail de G. Apfeldorfer

”ll existe beaucoup d’autres pathologies qui sont des formes d’auto-hypnose négatives : les phobies induisent des pensées très négatives produisant une angoisse très forte”. Les cas de trauma (post-accident, post-viol), de troubles sexuels peuvent aussi bénéficier de cet accès direct au cerveau qu’offre l’hypnose. La discipline a un prisme d’action très large : sur le tabagisme, l’addiction aux drogues, le stress, le burnout, l’insomnie. L’un de ses grands atouts ? “On n’a pas besoin de remonter jusqu’à l’origine du trouble ou du trauma. Ce qui fait gagner du temps, cela nécessitera seulement une thérapie courte mais c’est aussi une alternative à la psychothérapie pour les personnes qui ont du mal à parler. D’une part, l’hypnose diminue l’inhibition, la timidité. En fait, on a un objectif et on y va par le trajet le plus court”, résume le Dr Mairlot.

L’état hypnotique est en fait un état très créatif. “Parfois quand des patients en sortent, ils me racontent des choses extraordinaires. Dans ces cas, le cerveau est dans un état privilégié qui permet de trouver beaucoup plus de solutions à des problèmes. C’est spontané, cela ne passe pas par la réflexion”.

> Le 22/04/23, séminaire sur le thème : poids, boulimie et hypnose par le Docteur Mairlot. Avec des techniques d’auto-hypnose, à l’ULB, à Bruxelles. Infos ICI.