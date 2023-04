Enfance difficile, image de play-boy et caractériel : les secrets inavouables du nouveau roi Charles III sous la loupe

Le 6 mai prochain, le père de William et Harry sera couronné roi Charles III.

L’occasion pour le magazine Exclusif, diffusé le mardi 18 avril à 20h25 sur RTL-TVI, de dresser le portrait de cet homme que les Britanniques n’ont pas toujours porté dans leur cœur et qui a dû batailler pour se refaire une place dans leur estime.

Un enfant non choyé par ses parents

Né le 14 novembre 1948, Charles est le premier enfant de la reine Elizabeth II et de son époux Philip, Duc d’Édimbourg. S’il a connu une enfance dorée, celui que l’on couronnera dans quelques semaines n’a pas eu la chance d’être choyé par ses parents. En déplacement, parfois pendant des mois entiers, ceux-ci ont laissé l’éducation de leur fils aux gouvernantes et nounous. L’arrivée de Charles à l’école normale, des années plus tard, va être une véritable catastrophe.

Pour l’endurcir, Philip envoie Charles dans un pensionnat situé dans le nord de l’Écosse.

Des années que ce dernier qualifiera de “véritable enfer” tant le règlement y était strict.

À lire aussi

Le play-boy vite détesté

Mais la façon d’être de Charles est loin de celle qu’attend son père, lequel marque une claire préférence pour son deuxième fils, Andrew.

Début des années 70, la famille royale façonne donc une image artificielle à Charles, celle d’un play-boy à la pointe de la mode et surtout à la recherche d’une épouse pour garantir un héritier à la couronne britannique.

Sous les conseils de sa grand-mère maternelle, Elizabeth Bowes-Lyon, Charles se rapproche de Diana Spencer, une jeune aristocrate britannique qui remplit tous les critères pour intégrer la famille royale et devenir l’épouse d’un futur roi. S’il se marie avec Lady Di, qui devient la Princesse de Galles, son cœur, lui, restera toujours entre les mains de Camilla Shand, son véritable amour. Ses nombreuses infidélités viendront à bout de ce mariage de raison. Malgré la naissance de leurs enfants William et Harry, Charles et Diana se séparent et divorcent, un événement qui remet en question l’avenir de Charles à la tête de la famille britannique.

Un an plus tard, le décès tragique de Diana vient ternir davantage son image. Les Britanniques le détestent et le tiennent pour responsable de la mort de son ex-épouse tant aimée par le peuple. Cette haine vis-à-vis de Charles va s’accentuer notamment lorsqu’un après la disparition de Lady Di, celui-ci s’affiche avec sa maîtresse de longue date, Camilla Shand.

À lire aussi

Même si le couple garde encore aujourd’hui de nombreux “haters”, le temps a permis d’apaiser les tensions. En 2005, Charles et Camilla se marient. En 2022, soit quelques mois avant sa mort, la reine Elizabeth II décide que la nouvelle épouse de son fils aîné deviendra reine consort au couronnement de ce dernier.

Un roi exigeant et écolo

Aujourd’hui âgé de 74 ans, le roi s’impose déjà avec une attitude bien différente de celle d’Elizabeth II. D’un caractère exigeant et peu commode, Charles a déjà frappé, à de nombreuses reprises, le poing sur la table. Notamment en ce qui concerne l’exil d’Harry et Meghan aux États-Unis, une affaire qui secoue, depuis quelques années, la famille royale.

Dans les années 70, Charles fut aussi l’une des premières personnalités publiques à tirer la sonnette d’alarme sur la lutte contre le réchauffement climatique, sujet cruellement d’actualité. Tenu à un devoir de réserve, il avait cassé les codes en piétinant la neutralité de la famille britannique qui ne s’invite jamais dans le débat politique. Écologiste convaincu, Charles III arrivera-t-il à balayer les nombreuses années de souveraineté de sa mère et à gagner l’amour du peuple britannique au même titre que cette dernière ? Le temps nous le dira…