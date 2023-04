Un couple sur cinq est un “swouple”, mais tout le monde ne l’assume pas

Les réseaux sociaux omniprésents et les applis de rencontre sont deux des moteurs qui ont mené à une révolution des rapports sociaux et amoureux. En 2023, les applications de rencontres sont d'ailleurs plus populaires que jamais et pas que chez les jeunes : c'est l'ensemble des classes d'âge et des profils sociaux qui s'y retrouvent de temps à autre ou en continu... Une enquête belge de 2019 montrait qu'un Belge sur cinq a fait des rencontres en ligne et une enqupete américaine montrait qu'un couple sur cinq de moins de 30 ans se sont formés de cette manière ! Seulement voilà, la technologie a toujours été plus vite (et de plus en plus vite !) que les mentalités.