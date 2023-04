Alain Llorca : une belle cuisine du sud entre terre et mer

Cette fois, direction le sud de la France, la Côte d’Azur pour être précis. Pas celle du littoral et de ses plages de sable fin mais à la Colle-sur-Loup au-dessus de Mougins et de Cannes. Un établissement étoilé, disons-le d’emblée, pour se faire plaisir. Attention les yeux et attention les papilles ! Les yeux parce que le restaurant-hôtel (dix belles suites avec piscine) d’Alain Llorca offre une vue à couper le souffle sur la cité de Saint-Paul-de-Vence si chère aux artistes de tous poils. D’Yves Montand à Marc Chagall, de Jacques Prévert à Bill Wyman des Rolling Stones, ils sont tous tombés en amour comme on dit de ce village perché entre terre et mer.

Alain Llorca y a installé son restaurant dans une belle bastide où, comme le dit l’histoire, il a jadis eu la révélation sur son futur métier de chef. Ses passages dans des cuisines prestigieuses de la région (le Negresco à Nice ou le Moulin de Mougins) lui ont permis de ciseler son art et surtout de se focaliser sur les produits qui font la réputation de cette côte bleutée et de la Provence. La mer, évidemment, mais aussi la terre.

Nous avons eu l’occasion d’y faire un repas en début d’année. La terrasse (chauffée à cette époque) affiche un panorama unique dans la région. De belles tables en pierre locales, un décor qui allie modernisme et tradition, un personnel souriant et professionnel : tout est prêt pour, ce que nous appelons, un moment suspendu. Tout au long d’un repas qui a fait appel à nos cinq sens, le chef nous a fait zapper de la terre à la mer sans aucune agression gustative. Comme si l’un s’imbriquait dans l’autre. En entrées, un nougat de foie gras avec ce zeste d’orange qui signale le sud et des noix de Saint-Jacques snackées avec des légumes croustillants. Les plats ? Un loup de mer cuit à la perfection qui laisse la chaire fluide et un médaillon de chevreuil rossini (nous étions en hiver…). En guise de conclusion, une sphère de chocolat qui s’ouvrait sous le chocolat chaud sur une poire façon Belle-Hélène concoctée par Llorca, Jean-Michel le frère du chef.

Un village cher aux artistes

Ce moment suspendu, comme nous le qualifions nous-mêmes, a un prix. Celui de l’étoile au guide Michelin mais aussi de l’aspect unique de l’endroit : 147 euros pour une cinq services. La carte des vins abrite tout ce que se fait de qualité dans la région (il y a d’excellents vins…) mais aussi partout en France. Un Auxey-Duresses de chez Paquet a agréablement accompagné un repas que nous avions envie d’éterniser. La présence de dix suites qui constituent un véritable hameau sur les contreforts de Saint-Paul-de-Vence permet d’ailleurs de prolonger votre séjour. De profiter de la piscine, du lounge tapas bar en été et d’une région qui recèle de nombreux coins cachés.

Alain Llorca

350, Route de Saint-Paul

06480 La Colle-sur-Loup

Tél : 00.33.4.93.32.02.93

www.alainllorca.com