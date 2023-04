Les objets ont une histoire : le premier aspirateur fonctionnait à l'essence !

Jusqu’alors, quelques tentatives s’étaient limitées à l’invention d’une balayeuse manuelle fonctionnant grâce à une manivelle qui aspirait la poussière. L’idée était notamment venue à l’Américain Yves McGaffey en 1869. Quelques années plus tôt (1860), un autre Américain du nom de Daniel Hess avait mis au point une espèce de balai garni de soufflets et d’une brosse rotative qui aspirait la poussière dans deux chambres munies d’eau. Mais la manipulation de ces engins était malaisée et leur efficacité très moyenne.

Le premier aspirateur à moteur voit le jour officiellement le 30 août 1901 lorsque l’ingénieur anglais Hubert Cecil Booth déposa un brevet pour un aspirateur qui fonctionnait… avec un moteur à essence. Lourd et encombrant, il était tracté par des chevaux et il fallait cinq personnes pour le faire fonctionner. Et pour aspirer dans les immeubles, l’appareil devait être raccordé à des tuyaux parfois longs de 30 mètres. Malgré ces difficultés, Booth crée la société de nettoyage la “Vacuum Cleaner Company”.

Hoover comprit très vite

Mais la vraie révolution de l’aspirateur vint en 1908 d’un concierge américain, James Murray Spangler qui, le premier, imagina l’aspirateur électrique composé d’une taie d’oreiller, d’une caisse à savon, d’un manche à balai et d’un petit moteur de ventilateur. Mais Spangler n’a pas les moyens financiers pour développer son invention. Il contacte une amie, Susan Hoover, et lui expédie son aspirateur.

Celle-ci comprend tout de suite l’intérêt d’une telle invention. Tout comme son mari, William Hoover, qui, très vite, rachète le brevet de cette invention. Dans la foulée, il crée une société, engage six personnes et se met à produire six aspirateurs par jour. La société Hoover est en marche vers une grande aventure internationale qui la fera connaître aux quatre coins du monde. C’est Hoover qui, en 1936, créera le tuyau amovible.

L’année 1979 est une autre grande date dans l’histoire de l’aspirateur. Un certain James Dyson avait constaté que, lorsque le sac de son aspirateur se remplit, l’aspiration devient plus difficile. Il se dit que sans sac, il n’y aurait plus de problème. Et il imagine un prototype, le “Dual cyclone” qui présente un système où l’air aspiré au niveau de la brosse transporte la poussière à travers le tube d’aspiration. Mais ce n’est qu’en 1983 que l’aspirateur cyclonique, finalement baptisé “G-Force” est réellement commercialisé. Et l’aspirateur Dyson, malgré son prix élevé, se répand à travers le monde.

Autre révolution dans le secteur : l’aspirateur robot. Il voit le jour dans les années 2000 et se promène seul dans l’habitation où il aspire les poussières au fil de ses balades. Aujourd’hui, on peut même le programmer à distance avec son smartphone. Quel progrès depuis l’aspirateur à essence d’Hubert Cecil Booth !