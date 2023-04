Styles de cuisine : lequel vous convient le mieux ?

Actuellement, il existe énormément de possibilités en matière de design de cuisine. Songez par exemple au style industriel, à des cuisines rétro ou des créations d’inspiration scandinave. Parmi les plus récentes, le style Japandi a vraiment la cote. Les combinaisons entre le classique et le moderne gagnent aussi en popularité. Ce n’est pas un hasard si ces deux styles sont un mélange de traditions et d’horizons très divers.

Japandi : le meilleur de deux mondes

Le terme Japandi – pour le style de décoration d’intérieur minimaliste – est un amalgame de japonais et scandi (nave). Le pays du Soleil Levant et les pays du Soleil de Minuit ont beau être très éloignés géographiquement, les deux cultures de design se rejoignent étonnamment bien. La culture du design japonais et le style scandinave se laissent joliment combiner pour former un nouvel ensemble original. Japandi a puisé dans la culture japonaise le désir de simplicité, une fonctionnalité approfondie en combinaison avec des techniques traditionnelles. Le style de vie scandinave se reconnaît dans Japandi par l’attention accordée aux tons clairs, avec beaucoup de blanc, du bois clair et de la sobriété. Le résultat de ce mélange est une cuisine minimaliste, fonctionnelle, avec des matériaux naturels et des lignes épurées. Une cuisine en style Japandi dégage de la quiétude mais possède aussi un certain peps par l’ajout de lignes verticales ou d’accents noirs.

Fan de ce style ? Vous devrez dès lors certainement examiner de plus près Raya, le nouveau modèle de cuisine de Dovy. Les portes d’armoires de Raya sont sans poignées et présentent de fines lignes verticales sur toute la surface. Elles donnent ainsi l’illusion (d’optique) que l’espace est plus haut. Raya donne à votre habitation une allure sobre, épurée et ultra-moderne – tout à fait Japandi.

Moderne-classique

Choisir entre une cuisine moderne ou classique ? C’est possible, mais pas obligatoire. Car une cuisine peut aussi parfaitement être moderne et classique. Une telle cuisine combine les caractéristiques de chaque style pour former un ensemble élégant, noble et chic. Deli, le nouveau modèle de cuisine de Dovy, est une combinaison réussie de formes classiques avec une touche moderne. Cette cuisine est majestueuse, gracieuse et royale.

Les portes d’armoires raffinées ont un look classique de par leur double cadre en bois : un cadre très étroit à l’extérieur, suivi d’un cadre plus large. C’est exactement la combinaison des deux cadres qui rend cette porte d’armoire rustique en laqué mat si élégante. Une petite poignée achève le tout. Le design épuré de l’ensemble assure une touche moderne et fraîche. La couleur blanche froide contribue également à une allure paisible et un look&feel élégant.

