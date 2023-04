Premier rendez-vous après un match sur une app de rencontre : mais qui paye l’addition ?

Bref, le match se démocratise et s’il se poursuit sur une discussion écrite ou vocale (menant à pas mal de fantasmagories et d’espoirs), il débouche sur LA rencontre. “Chez happn, nous avons toujours pensé que les rencontres de la ‘vraie vie’sont l’essence même de toute connexion humaine. happn existe pour favoriser les rencontres de confiance dans la vraie vie”, commence Claire Rénier, responsable des tendances chez happn. Et qui dit réalité, dit… argent. En moyenne, les célibataires déclarent dépenser entre 20 et 40 euros par date, selon happn. Pour la spécialiste, il n’y a pas de doute : “Il est important de savoir que l’argent est toujours au centre des relations. Une de nos dernières études révèle notamment que 6 célibataires sur 10 ont déjà annulé un date par manque d’argent”.

Ne pas se sentir redevable

Les “dates”, ces rendez-vous à enjeu (en gros, ça passe ou ça casse) sont tout de même légion. Et ils ont toujours lieu en majorité dans un bar, un café, plus rarement au restaurant. Vient alors le moment de l’addition… “Les clichés de genres ont évolué. La gent masculine préfère à 74 % que l’une des deux personnes règle la totalité de l’addition, alors que 40 % des femmes préfèrent simplement diviser la note en deux”, décrit Claire Rénier. Une façon pour ces dernières de revendiquer l’égalité et de ne pas se sentir redevables de quoi que ce soit, si l’envie de continuer n’est pas là et même si elle est là, d’ailleurs : “Je suis pour le principe d’égalité, c’est tout, c’est plus simple. Après, si cela se passe bien, on se dit qu’on paie chacun une tournée, c’est plus joli… Mais le principe reste le même”, nous explique Gaëlle, la trentaine.

Deux normes sociales qui se chevauchent

Pourtant, la tradition de l’homme payant au premier rendez-vous perdure. Fruitz, l’app aux fruits évocateurs a mené une enquête récemment auprès de jeunes Belges entre 18 et 34 ans. “On leur a demandé notamment : “Lorsque vous sortez avec quelqu’un, qui doit payer l’addition ?”. Résultat : les hommes en particulier s’attendent à payer eux-mêmes l’addition lors d’un rendez-vous, tandis que les femmes, c’est vrai, attendent plus souvent qu’elle soit partagée ou payée à tour de rôle”, détaille Tanita Mierau, Country Manager Belgium, Netherlands and Switzerland.

Il n’empêche que quand arrive l’addition, un petit malaise, une hésitation, s’immiscent. “Deux normes sociales se chevauchent encore sur le sujet, ce qui donne lieu à des malentendus”, constate Hélène Belleau, chercheuse à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). “Autrefois, l’homme était le principal pourvoyeur et on s’attendait à ce qu’il paie pour la femme qu’il courtise, explique-t-elle, Aujourd’hui, les femmes sont indépendantes économiquement et le besoin d’affirmer un statut d’égalité est désormais plus présent lors des premiers rendez-vous”. On peut ajouter à cela qu’une proportion non négligeable d’hommes accumulent les “premiers” rendez-vous. Parce que les matchs n’aboutissent à rien ou parce qu’ils sont plus dans la consommation que la construction. Alors payer à chaque fois… Catherine en a fait les frais : “Lorsque je repense à mes expériences passées, les gars qui ne payaient pas n’étaient jamais vraiment sérieux”.

Partager la note : des sentiments ambivalents

En fait, si les mentalités changent, il n’y a toujours pas consensus sur l’addition du premier rendez-vous. C’est davantage une question de génération : les jeunes de la Z-Gen tendant davantage vers le pragmatique “moit’-moit’” là où les millenials (1980/95) et la génération X (1960/80) se laissent encore le choix du feeling. Avec une majorité de paiement au masculin !

Olivier résume bien ce petit dilemme au fond : “J’aime mieux passer pour un vieux c*n macho, ce qui n’est même pas le cas, en tout cas pour l’aspect macho, que pour un rapiat grippe-sous vulgaire et sans éducation. Dans tous les cas, je ne considère jamais que le fait d’accepter mon invitation à boire ou à dîner préjuge de la suite”. Loïc s’embarrasse moins de courtoisie pour rejeter le partage de l’addition : “J’ai vraiment en horreur les comptes d’apothicaires, à chaque fois cela me rappelle le sketch de Muriel Robin”. Un peu de romantisme pour conclure avec Dominique (M), 45 ans : “Je ne paie pas un verre ou un repas, je l’offre !”