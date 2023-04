Première rencontre : pourquoi les hommes règlent-ils l'addition ?

"Lors d’un rendez-vous galant, l’homme règle l’addition. Point”, stipule Hanna Gas, passionnée de l’étiquette et d'un savoir-vivre très traditionnel puisque cette blogueuse penche pour que l'homme marié paye également chaque resto pour sa chère moitié... la vie durant ! Délier sa bourse quand on est un homme teint son origine du savoir-vivre “à la française”… issu d’une société patriarcale dans laquelle la femme ne pouvait pas travailler ou avait des moyens limités… Philippe Lichtfus, professeur d’étiquette contemporaine et de savoir-vivre a bien compris que les temps changent et il est bien moins catégorique quant à savoir qui paye la note : “La tradition veut que l’homme s’en occupe. Je suis assez d’accord dans le cadre d’un repas “séduction”. C’est sans doute une tradition qui évoluera comme tout le reste, mais qui fait encore partie du jeu et du romantisme”. Une tradition donc du même acabit que cette galanterie qui indique “de réserver la meilleure place à l’être féminin, la plus confortable, celle qui lui offrira la plus belle vue, etc.” et que les femmes s’arrogent souvent sans même y penser. En tous les cas, l'addition malaisante peut être un "beige flag" : soit un léger signal alertant sur les chances qui s'amenuisent de "faire couple".