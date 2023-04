Rendez-vous amoureux : nos conseils pour des rencontres gratuites ou à moindres frais… et à partager

Chez Fruitz, l’app de rencontre préférée de la génération Z qui permet de communiquer clairement ses intentions grâce à un fruit a interrogé ses membres pour connaître l’impact de tout cela sur les rencontres et le portefeuille de la génération Z. “De plus en plus de jeunes s’imposent une restriction budgétaire pour les rendez-vous et sortent donc aussi de manière plus sélective en recherchant des alternatives moins chères”, résume la country manager

En pleine saison du Spring Fling (la flambée printanière, autrement dit la meilleure saison pour flirter, c’est bien dommage ! Alors, on fait le ménage de printemps sur son son profil en téléchargeant de nouvelles photos sans gros pull et plutôt en extérieur, on met un coup de frais sur sa bio. Et pour une rencontre IRL (in real life, dans la vraie vie) à moindre coût, il y a solutions. Et notamment le “dawn-dating” soit un café matinal ou un petit déj’après avoir matché en virtuel. Ce n’est pas cher (on n’enfile pas les tournées), avec une note plus facile socialement à partager. Et cela peut être rapide si le match fait flop. 70 % des membres de Badoo y sont favorables ! Et un sur deux affirmaient avoir déjà eu un rendez-vous avant 10h du matin.

Apprendre à se connaître… activement

Fruitz conseille aussi des sorties autres que le traditionnel verre dans un café. “Une sortie active comme le bowling, le karting, le trampoline permet de se connaître” sans se prendre la tête, étant entendu que chacun paye son entrée et le perdant… paye une tournée ? Côté balade, “Proposez un rendez-vous dans un parc ou un jardin botanique” (celui de Meise par exemple, en photo d’illustration) ou un marché aux puces. Plus périlleux mais instructif : se rencontrer pour une activité induisant du stress, “comme l’urbex ou plus facile, une partie d’Escape Room”. Enfin, les “cultureux” ont l’embarras du choix côté musées et expos.

Quatre alternatives pour ne pas avoir à se regarder dans le blanc de l’œil en parlant de soi à tour de rôle. Autre atout : se mettre d’accord pour tenter une expérience ensemble implique que chacun paye sa part, naturellement.