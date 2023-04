La réalité virtuelle se glisse partout même sous nos vêtements

L’utilisation de la réalité augmentée pour l’essayage de vêtements s’est en fait focalisée ces dernières années sur les cabines d’essayage virtuel dans les boutiques physiques comme chez Kiabi par exemple. C’est amusant donc attractif, cela permet de ne pas se déshabiller et d’essayer de nombreux articles, même ceux que le magasin n’a pas en stock. Un dispositif le plus souvent couplé avec un miroir interactif “intelligent” qui permet de demander une taille différente à un vendeur dédié. Les “cabines d’essayage intelligent” sont d’ailleurs encore plus nombreuses, certaines pouvant même formuler des recommandations sur des articles complémentaires !

22 modèles de jeans à essayer en deux minutes !

La Redoute va proposer cette année la généralisation d'un projet pilote déployé avec Veesual. Une innovation, basée sur l’IA qui permet aux clients de découvrir les collections mode avec la création de looks en mix&match sur différents mannequins, représentant différentes morphologies. Objectif : booster la conversion, mieux fitter les tailles mais aussi revendiquer sa volonté d’inclusivité.

La Redoute et l'IA. ©DR

Zalando, l’une des plateformes leaders pour la mode et le lifestyle en Europe ne compte pas en rester là et poursuit bien évidemment ses recherches en la matière via son programme Size&Fit. Elle vient de lancer un projet pilote d’essayage virtuel en ligne. Dans le cadre d’une campagne dédiée, les clients peuvent créer un avatar 3D. L’objectif dans ce cadre étant de trouver un jean à sa taille, ce qui n’est pas si facile étant donné l’absence de standards de tailles… Plusieurs tailles de jeans d’une gamme pré-établie comprenant 22 modèles sont à essayer.

Cela paraît révolutionnaire… mais ce ne sont là que les prémisses de la révolution : l’avatar est construit à partir du poids, de la taille et du genre (pour l’instant F/H), ce qui est très limité pour représenter tous les types de morphologies. A noter cependant qu’une visualisation thermique indique également les endroits où le jean est moulant ou plus large sur l’avatar. De quoi donner une indication lorsque l’on connaît son corps…

Un assistant virtuel qui comprend les mots-clés “inventés”

Zalando lance des recommandations mode aux clients grâce à ChatGPT. ©DR

Next step : une fonctionnalité basée sur les mensurations corporelles. Elle permettra aux clients de recevoir des conseils personnalisés en fonction de leurs propres mensurations. De même que le lancement prochain d’un assistant de mode alimenté par ChatGPT sur ses applications et sites web. Exemple : si un client demande “Que dois-je porter pour un mariage à Madrid en mai ? ”, l’assistant mode de Zalando sera capable de comprendre qu’il s’agit d’un événement formel et de prendre en compte le temps qu’il fera à Madrid en mai. Il pourra ainsi fournir une explication écrite avec des recommandations d’articles basées sur ces données.

Zalando est la seule plateforme européenne d’e-commerce de mode à disposer d’une équipe interne dédiée aux problématiques de taille et de coupe. Ce qui a conduit à des recommandations de tailles personnalisées selon l’historique des achats des clients et leurs retours mais aussi à une réduction de 10 % des retours par rapport à des articles similaires pour lesquels aucun conseil de taille n’est fourni.

À tester ici pour une morphologie féminine et ici, pour une morphologie masculine