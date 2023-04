"ll va recevoir un accueil glacial ": le prince Harry placé jusqu'à 10 rangs derrière les membres de la famille royale pour le couronnement de Charles

En effet, l'ancien majordome royal Paul Burret s'est confié au journal The Sun et a révélé que le prince Harry serait assis jusqu'à dix rangs derrière les autres membres de la famille royale. Cette situation, bien que gênante au premier abord, convient pourtant très bien au prince. Il pourra ainsi se retirer de la cérémonie quand il le suite et sera, selon les termes de l'ancien majordome, préparé pour "une fuite facile".

"Ce n'est pas une surprise, car il vient pour se montrer. Il sera là pour mettre un pied dans la porte et parce que son père veut qu'il soit là. Son père sera ravi que ses deux fils soient là pour assister à ce jour incroyable dans sa vie, mais Harry ne restera pas dans les parages", explique Paul Burrell à GB News. "Harry ne veut pas passer beaucoup de temps avec eux. Il n'y a donc aucune chance de réconciliation à court terme, je le crains. Je pense qu'il recevra un accueil glacial de la part des Windsor". L'ancien majordome ne mise donc pas sur une réconciliation des membres de la famille royale britannique.