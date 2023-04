La famille des Barbie accueille une nouvelle poupée qui veut aider à rendre le monde plus tolérant

La représentation d’une communauté importante

La nouvelle Barbie. ©DR

Cette nouvelle venue dans l’univers des Barbie va permettre bien sûr aux filles et aux garçons atteints de Trisomie de se reconnaître en Barbie. Et pour s’assurer que cette poupée représente fidèlement les personnes atteintes de Trisomie 21, Barbie a travaillé en étroite collaboration avec la NDSS (National Down Syndrome Society). Les conseils et les expériences concrètes de cette organisation américaine ont influencé la conception de la poupée tout au long du processus, de son apparence, à ses vêtements, en passant par ses accessoires ou par son emballage. “C’est un grand pas en avant pour l’inclusion et un moment que nous célébrons”, se réjouissait Kandi Pickard, présidente-directrice générale de la NDSS.

Mais va-t-elle vraiment encourager les autres enfants à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas ? La vice-présidente l’espère et enjoint les parents à y réfléchir aussi : “Jouer avec une poupée qui ne fait pas partie du quotidien de l’enfant peut développer sa compréhension de la différence et son sens de l’empathie, contribuant ainsi à un monde plus tolérant”.