La masturbation, on n'en parle pas entre potes à l'heure de l'apéro, c'est gênant

Là où la masturbation féminine a fait son apparition depuis une décennie sur la place publique avec un gros coup de projecteur sur le clitoris et le plaisir féminin en couple ou en solitaire, sa version masculine la joue sous le radar depuis toujours. La première fait partie de la libération de la parole des femmes, revendiquée par les féministes, occupe une place économique de plus en plus importante dans le secteur de la sex-tech et dans les rayons des boutiques loveshops et des sites, anime bien des conversations (intéressantes) entre copines, fait l’objet de podcasts qui interpellent et expliquent. La deuxième, la masturbation au masculin, se traduit plutôt par des chiffres qui font sourire (”Ah ces hommes et leur pénis”), se pratique en solo avec efficacité plutôt que volupté. Elle est installée dans le cadre public comme la manifestation des premiers émois adolescents. Ou crûment associée à la pornographie. Et on n’en parle pas entre potes à l’heure de l’apéro, ou rarement. Bref, elle ne fait pas rêver, c’est une vieille histoire connue où la veuve poignet joue son rôle avec la routine, sa copine… Rien à voir avec les sextoys sexy et techno à portée de main des femmes.

Un marché à la traîne !

Le premier masturbateur à air pulsé au monde, le Ion, est apparu sur le marché en 2021 (inspiré du Womanizer à la technologie à air pulsé pour femmes développé en 2014), suivi par le Arcwave Voy, qui réinventait le masturbateur mécanique avec un modèle personnalisable et en silicone clean, décliné ensuite en POW. Sans compter le VaCum, un produit unique au monde, à la fois aspirateur et masturbateur. Des jouets hauts de gamme au design très étudié certes mais qui manquent cruellement du côté ludique, fun et désirable des modèles féminins !

Résultat : on s'amuserait bien plus avec des jouets connectés pour couples ou simplement en maniant les sextoys pour le plaisir féminin avec une partenaire. Quant aux objets à moteurs ou mécaniques pour le plaisir prostatique, ils font bien sûr partie de la gamme des sensations possibles pour les hommes et montent en visibilité. Mais ils sont encore tabous et s’adressent à un public niche.

Être excité autant par le design que par l'efficacité

Arcwave, la marque du plaisir masculin, qui entend bien faire décoller ce marché avait ainsi investigué au lancement de leur masturbateur VOY pour comprendre la psyché masculine. Une enquête mondiale menée en 2021 révélait ainsi que 47 % des hommes ne parlent jamais de masturbation. Ni avec leur partenaire, ni avec leurs amis. À la question de savoir avec qui ils se sentiraient à l’aise pour parler de masturbation, 30,8 % des hommes ont répondu qu’ils se sentaient le plus à l’aise pour en parler avec leur partenaire, 20,8 % avec un ami et 5,6 % avec un médecin.

”Tous les experts s’accordent à dire qu’ajouter de la diversité à sa routine de masturbation est la clé pour générer différentes sensations dans le corps et améliorer les orgasmes”, expliquait-on chez Arcwave. C’est pourquoi la société avait lancé le nouvel Arcwave VOY qui “cible les récepteurs de Merkel-Ranvier dans la peau du pénis”, grâce à une molette permettant un réglage plus ou moins serré du silicone intérieur autour du membre en question. Ce qui a pour but de “procurer une expérience d’orgasme plus intense que la masturbation à la main”. C’est ce que souhaite ardemment le testeur que nous avons interviewé : pouvoir jouer, être excité par l’expérience, le jouet en question autant que par le geste de la masturbation en lui-même.