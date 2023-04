Températures trop fraîches, temps trop changeant, manque de luminosité… Pourquoi nous sommes tous épuisés

Étant donné qu’il est important de soulager le stress pour obtenir un sommeil de qualité, les experts du sommeil recommandent de mettre en place une routine le soir pour se détendre après la journée. En automne ou hiver, les activités calmes comme la lecture ou un bain chaud sont recommandés. Mais aujourd’hui, il s’agit de retrouver du plaisir dans le mouvement. Ce qui va arriver en faisant des étirements avant de se coucher.

Des étirements tous les jours

”Les étirements sont une stratégie naturelle et efficace pour détendre les muscles. Les étirements ne contribuent pas seulement au maintien de la santé physique, mais aussi à la santé mentale et au soulagement du stress. Des pratiques telles que le yoga, le tai-chi ou le qi gong impliquent des étirements ainsi qu’une respiration concentrée et la pleine conscience pour atteindre le calme”, d’après le Centre national d’informations biomédicales.

Et notamment des étirements des épaules car tout au long de la journée de travail, une mauvaise posture peut entraîner des douleurs dans ces muscles. Avant de vous coucher, vous pouvez hausser lentement les épaules pour soulager la tension accumulée.

Exercice* : Levez les épaules vers les oreilles. Maintenez la position pendant trois secondes. Roulez les épaules vers l’arrière. Redescendez les épaules jusqu’à la position de départ. Répétez l’étirement 10 fois

Au niveau du cou, il n’est pas rare non plus d’avoir des tensions. Par exemple, le fait de se pencher sur un bureau ou de regarder un ordinateur à une hauteur incorrecte exerce une tension sur le cou. Mais on ne pense pas à les soulager !

Exercices : 1. Étirement du cou de l’oreille à l’épaule. Asseyez-vous sur une chaise confortable ou restez debout. Ramenez doucement votre oreille droite vers votre épaule droite jusqu’à ce que vous sentiez l’étirement. Maintenez la position étirée pendant 5 à 10 secondes. Relevez lentement la tête pour revenir à la position de départ. Répétez l’étirement sur le côté gauche. Répétez l’exercice deux à quatre fois.

2. Étirement du cou de haut en bas. Asseyez-vous sur une chaise confortable ou tenez-vous debout. Abaissez doucement votre menton vers votre poitrine. Appuyez votre menton sur votre cou pendant 15 à 30 secondes. Relevez lentement la tête pour revenir à la position de départ. Levez le menton vers le plafond et maintenez la position pendant 5 à 10 secondes. Baissez lentement la tête pour revenir à la position de départ. Répétez l’exercice deux à quatre fois.

Tisane et dopaminergique

Et si vous sentez que cette petite déprime ou une fatigue associée à une profonde lassitude s’installe, parlez-en à votre médecin et “aidez-vous avec des plantes par exemple des tisanes de romarin, mélisse et oranger. Si vous n’êtes pas tisane, pensez alors à la teinture mère de rhodiola dans un verre d’eau. La rhodiola, c’est une plante dopaminergique. Et la dopamine, c’est justement le neurotransmetteur qui peut manquer quand on est dans un état de fatigue morale, de moindre envie”, conseille la phytothérapeute Caroline Gayet. 30 gouttes tous les matins et éventuellement 20 gouttes à 12 h si besoin.

* Exercices fournis par MedlinePlus