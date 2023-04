Cosmétologie, traitement laser et médecine esthétique : des actes non invasifs pour l'image autant que pour le mieux-être

Véronique Ibrahim, directrice des centres Lazéo en Belgique. ©DR

Les deux tendances se rejoignent au travers de ce skincare avancé, prodigué notamment dans les cinq centres de soins et médecine esthétique de Lazéo. Car prendre soin de sa peau n’a jamais été aussi tendance. En Europe, le segment des soins de la peau occupe une part majoritaire (+ de 50 %) du marché des cosmétiques. L’intérêt pour les soins de la peau est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Les vidéos les plus vues en 2022 utilisent toutes le hashtag “clean girl”, soit une fille propre, nette. Les experts en tendances ont calculé une augmentation des publications de 117 % et une augmentation des engagements de 119 %.

En fait, que l’on ait 16 ou 70 ans, l’envie d’avoir un teint frais et une mine reposée reste la même, “Mais on respecte les caractéristiques de la peau et de l’âge, tout le monde ne ressort pas avec le même visage”. C’est tout l’intérêt des techniques de skincare avancée, soit l’emploi de technologies et de machines performantes complexes qui vont associer le bien-être à des soins médico-esthétiques. Microneedling, soint revitalisant au CO2, Hydrafacial (le soin des stars d’Hollywood) mésothérapie : de nombreuses solutions existent selon ce que l’on veut cibler. Avec en tous les cas, une peau hydratée en profondeur, plus lumineuse et propre. A cette base, les soins apportent une peau plus lisse, plus rebondies, plus de points noirs, la disparition des taches pigmentaires, des paupières qui ne tombent plus.

Soins profonds et injections ciblées

En plus de ces soins de peau “qui devront être répétés tous les 3 à 6 mois au moins trois fois pour s’inscrire durablement dans la peau”, existent de nouvelles armes. Ce sont les injections botox et d’acide hyaluronique pour corriger ou changer. Mais pas que : laser, mésothérapie, microneedling, … viennent s’ajouter à l’armada des techniques antiâge ou jeunesse. “On fait aussi appel à nos soins et des injections en prévention : pour que les rides ne se creusent pas par la suite”, explique Véronique Ibrahim.

Le produit d’appel de ces centres d’esthétique 2.0, étant cependant les épilations définitives, “Pour les femmes mais aussi pour les hommes, la proportion étant de 60/40, je dirais.” Jambes, bikini, visage, rendre net le contour d’une barbe, désormais on peut tout faire au laser. Et surtout, les prix se sont beaucoup démocratisés en quelques années.

Les centres Lazéo proposent aussi des interventions esthétiques plus spécifiques comme la rhinoplastie médicale grâce à l’acide hyaluronique, le détatouage et le lissage sur des cicatrices profondes dues à des accidents avec un appareil très spécifique unique en Belgique : le Fraxel. Ou encore aider à l’alopécie diffuse ou ciblée par des injections PRP, sans interventions chirurgicales. “Ces actes non invasifs sont de toute façon posés par un médecin, ou supervisés par lui”, décrit la directrice. Enfin, il n’y a pas que le visage qui est concerné : un corps plus ferme, la disparition ciblée de zones adipeuses ou de cellulite, de vergetures, le remodelage font aussi partie des possibilités offertes par toutes ces nouvelles technologies esthétiques.

Un contrôle médical

Des soins qui ont un coût bien plus élevé que celui d’une crème, aussi efficace soit-elle… 180€ pour un soin Hydrafacial, à partir de 500€ pour l’utilisation d’acide hyaluronique afin d’effacer des cernes, à partir de 80€ la séance pour un bikini classiques et les aisselles… Alors ce médecin dit-il parfois non ? “Oui, la politique ici c’est que l’on ne veut pas vendre pour vendre. Augmenter le volume d’une bouche d’une jeune fille de 18 ans qui veut faire plaisir à son copain, ne se fera pas automatiquement. On parle, on explique, on oriente vers autre chose. C’est notre image qui est en jeu aussi. On voit assez de reportages sur le sujet qui montrent aussi les abus, les excès et les produits de très mauvaise qualité, voire le recours à des injections d’eau !” Lazéo a mis en place une politique de premier rendez-vous gratuit avec un médecin : “Le patient ou la patiente va expliquer ce qu’il souhaite et pourquoi. Et le spécialiste ne dira pas oui à tout”. De ce rendez-vous, le client repartira aussi avec un devis précis et des indications sur la durée de vie de l’acte ou du soin. “Avec la personnalisation et les techniques et machines les plus avancées, le bouche-à-oreille a rapidement fonctionné et c’est ce qui nous a permis de nous installer si rapidement en Belgique avec 5 centres déjà en deux ans”.

