Le StrEat Fest : le chef Glen Ramaekers va transformer avec plaisir sa cuisine gastronomique en menu street food

75 chefs à Tour&Taxis pour une idée unique et originale : transposer leur cuisine, même gastronomique, en un menu street food gourmand et abordable : le StrEat Fest va s’installer le 11 mai et pour 4 jours à Tour et Taxis. L’ambassadeur de la 2e édition de ce festival autour de la street food (et un peu streetwear et musique aussi), n’est autre que l’enthousiaste chef Glen Ramaekers du restaurant Humphrey’s.