Avoir été l’enfant d’un parent toxique peut-il faire de nous un adulte qui s’en sort bien ?

Braine l'Alleud: Nathalie Vancraeyenest, coach parentale et scolaire. A Braine l'Alleud, le 14 avril 2023. ©JC Guillaume

Ces enfants, ces jeunes qui ont été élevés sous le joug d’un parent toxique, comment peuvent-ils s’en sortir ?

Ce qui les sauve, c’est de rencontrer sur leur chemin des tuteurs de résilience, qui vont leur permettre de développer d’une part un lien d’attachement sécurisant et de comprendre ce qu’ils vivent comme n’étant pas “normal”. L’amour, l’intelligence émotionnelle, la confiance en soi sont par exemple des facteurs de résilience. Il faut pouvoir rencontrer dans son entourage des guides qui pourront montrer qu’un autre chemin existe et qui aidera l’estime de soi à se reconstruire. Ce qui est presque une condition sine qua non. Cela peut être l’autre parent bien sûr, un membre de la famille, un proche, un enseignant, un professionnel dans le médical, dans le social… Mais ce n’est pas évident. Ces jeunes ont souvent un comportement de type anxieux-agressif, développent une phobie sociale, peuvent être dans l’exhibition ou reproduire la violence vécue en interne, pour ne pas être dans le clan des perdants.

Connaît-on les chiffres sur les enfants en proie aux difficultés que vous décrivez ?

C’est sous-estimé bien sûr. Toutes les injures, les sarcasmes, les critiques sur le physique, on n’en parle pas. or, cela détruit l’estime de soi de manière plus insidieuse peut-être mais tout autant. On estime qu’il y a entre 50 et 60 % de la population qui a un rapport d’attachement sécurisant dans leur vie. Ce qui signifie finalement que plus de 40 % de la population développent un attachement insécurisant… Une campagne de Yapaka

Alors peut-on s’en guérir totalement ?

Disons qu’on a toujours une blessure ou une cicatrice mais si on arrive à intégrer que l’on n’est pas sa blessure, ni sa cicatrice mais une personne avec une cicatrice, alors on arrive à fonctionner. Pour certains, le trauma devient aussi un ressort qui leur permet d’accomplir beaucoup. On parle aussi beaucoup du pardon comme facteur de résilience pour un adulte mais si le trauma n’est pas verbalisé, compris, transformé il est comme “coincé” et peu survenir alors de façon involontaire à cause d’une odeur, d’un geste, d’un bruit, d’une phrase. Cela insécurise…

> "Grandir avec un parent toxique, les clés pour échapper à l’emprise” de Nathalie Vancraeynest, éditions Mardaga.