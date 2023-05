Couronnement de Charles III : les invités controversés, les absents et ceux que tout le monde attend…

Qui a répondu présent ?

La famille royale sera, semble-t-il, au complet. Après de nombreuses négociations, le prince Harry a confirmé sa présence le 12 avril dernier. Il sera seul à faire le déplacement pour se rendre au couronnement de son père. Sa femme, Meghan Markle, restera aux États-Unis avec leurs deux enfants puisque Archie, né à la même date que le couronnement, fête ses quatre ans ce samedi. Harry ne devrait donc pas s’éterniser au Royaume-Uni.

D’autres figures royales feront le déplacement jusqu’à Londres ce week-end dont le roi Philippe et la reine Mathilde. De nombreux chefs d’État prendront également part à la cérémonie, comme Emmanuel Macron, accompagné de sa femme, ou le président allemand Frank-Walter Steinmeier. D’autres personnalités majeures britanniques, dont le premier ministre Rishi Sunak, et certains membres de l’aristocratie ont, eux aussi, accepté l’invitation.

À lire aussi

Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite officielle à Londres en 2022 ©Belga

Jill Biden, elle, représentera les États-Unis sans son mari. Le président américain a informé le roi Charles lors d’un entretien téléphonique qu’il ne pourrait se déplacer mais que “La Première Dame se réjouit d’y assister au nom des États-Unis”.

Les souverains britanniques pourront aussi compter sur leur cercle d'amis parmi les plus proches comme Jane von Westenholz, une de leurs amies de longue date, ou Lady Sarah Kreswick, une des plus vieilles amies de Camilla. L'auteur Gyles Brandreth, autre ami du couple, pourrait, lui aussi, prendre part à l'événement.

À lire aussi

Comment seront positionnés les invités ?

Pas de doute, le Prince William prendra place au premier rang aux côtés de sa femme, Kate Middleton, et de leurs trois enfants. Le prince Harry, lui, s’installera dix rangs derrière son frère auprès d’autres membres inactifs de la famille royale. Il pourrait s’agir d’un choix stratégique arrangeant chaque partie, notamment Harry qui pourrait discrètement et rapidement quitter la cérémonie.

Le “coin des poètes”, un lieu de l’édifice se trouvant non loin de l’autel où seront couronnés Charles et Camilla, accueillera plusieurs chefs d’État dont Emmanuel et Brigitte Macron. Dans cette section se trouveront également Jill Biden, le Premier ministre australien Anthony Albanese, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Níkos Christodoulídis, le président de la République de Chypre.

À lire aussi

Quels artistes à l’affiche du concert ?

Dimanche soir, un concert aura lieu au château de Windsor et conclura ces trois jours de festivités 10 000 Britanniques choisis au hasard pourront y assister. Katy Perry, Andrea Bocelli et Lionel Ritchie, un proche ami de Charles, se produiront sur scène et forment les têtes d’affiche. D’autres invités de marque assisteront à ce concert dont le célèbre acteur Tom Cruise.

Le roi Charles en compagnie de son ami Lionel Ritchie et sa compagne, Lisa Parigi, lors d'une Garden Party au palais de Buckingham, à Londres, ce mercredi 3 mai 2023 (Yui Mok/Pool via AP) ©WPA Rota

Le show sera marqué par l’absence de stars britanniques. Elton John, Adele, Ed Sheeran, les Spice Girls, Robbie Williams, Harry Styles… Tous ont refusé l’invitation mentionnant un emploi du temps chargé. La chanteuse australienne, Kylie Minogue, a, elle, expliqué son refus par les nombreuses campagnes républicaines qui fleurissent en Australie pour une réforme constitutionnelle qui visent à se détacher de la Couronne. La chanteuse de 54 ans aurait estimé que sa participation à ce concert exceptionnel ne “serait pas la bonne chose à faire”.

Le couronnement de Charles III : un moment historique à suivre sur LN24

Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de DH.be, en direct vidéo.