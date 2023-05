Couronnement de Charles III: frictions et disputes fraternelles, c’est dans le sang de la famille royale depuis toujours !

À lire aussi

”Le ressentiment exprimé par le Prince Harry dans son livre “Spare” envers son frère et les divergences d’opinion n’ont bien sûr fait qu’aggraver les choses”, constate Marie Cappart, historienne et Country manager du site de généalogie MyHeritage.fr. Infatigable chercheuse, elle est aussi l’autrice du livre “Frères ennemis, frères de sang, frères de lait : Les fratries dans l’histoire”. Et l’animosité fraternelle ne semble pas avoir été chose rare au royaume de la Perfide Albion, bien au contraire, nous apprend-elle.

Un frère embarrassant

Charles, fils aîné (1948) de la reine Elizabeth II, a su dès le plus jeune âge qu’il allait succéder à sa mère. Et “si ses frères Edward et Andrew ont paru plutôt soulagés d’être “les remplaçants” en raison des relatives libertés que cela leur procurait par rapport à la vie bien plus régentée de leur frère aîné, ceci n’a pas été sans causer de frictions, notamment en ce qui concerne la vie privée et judiciaire des deux frères”. D’ailleurs Andrew continue à être bien embarrassant pour son frère, mouillé qu’il est dans un scandale sexuel aux Etats-Unis.

À lire aussi

Mais ça n’est pas tout et il ne faut pas remonter fort loin pour trouver une autre rivalité de fratrie dans la famille royale britannique. L’inimitié entre Edward VIII, né en 1894 et son frère cadet, né Albert en 1895, qui prit le trône à la suite de l’abdication du premier, était légendaire. La question de la succession royale en 1936 n’a fait qu’envenimer les choses.

Enfermé jusqu’à la mort

Enfin, dans un passé bien plus lointain, voici une histoire bien plus dramatique ! “Nous sommes à l’époque d’Edward IV, devenu roi d’Angleterre en 1461. En 1477, il fait emprisonner son jeune frère et rival Georges, le Duc de Clarence. Ce dernier va mourir le 18 février 1478 à la Tour de Londres dans des circonstances louches et non éclaircies”, raconte l’historienne. Empoisonnement, maladie des suites de son incarcération ? “Ce qui est certain, c’est que son frère joue un rôle direct dans son emprisonnement et de toute façon indirect dans sa disparition”. Ambiance !

À lire aussi

Le couronnement de Charles III : un moment historique à suivre sur LN24

Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de DH.be, en direct vidéo.