Couronnement de Charles III: un monarque impatient et plutôt maniaque !

Râtelier en argent et trois œufs sinon pas de breakfast

On connaissait les habitudes et rituels d’Elizabeth II au moment de ses repas. Qu’en est-il pour son fils aîné ? Le plateau du petit-déjeuner est tout un cérémonial en soi : à droite, une tasse et une soucoupe avec cuillère en argent orientée vers 5h. Trois boules de beurre glacé sont disposées, son toast est présenté sur un râtelier en argent, jamais sur une assiette.

Charles III raffole depuis toujours des œufs à la coque. On lui en prépare trois pour être certain qu’il y en ait au moins un à son goût. L’après-midi, de retour à Clarence House, il lui vient parfois l’envie de remanger un œuf à la coque. En cuisine, on était donc toujours sur le qui-vive avec des casseroles d’eau bouillante au cas où…

Des glaçons ronds, des fleurs et du miel de ses ruches

Le roi boit de l’alcool mais modérément surtout lors des réceptions car il craint toujours de souffrir d’un hoquet intempestif. Son eau minérale de prédilection est l’eau de Malvern comme Elizabeth II. Il exige des glaçons ronds dans ses verres, préférés aux glaçons carrés qui font “trop de bruit”.

Lorsqu’il vivait avec la princesse Diana à Kensington Palace, le chef Darren Mc Graddy leur préparait des déjeuners légers où figurait souvent du poisson. L’un de ses plats favoris est d’ailleurs le saumon froid à la mayonnaise. Côté dessert, des marrons glacés et une tarte à l’abricot ont ses faveurs. Il apprécie aussi le miel qu’il fait récolter dans les ruches de sa résidence de Highgrove.

L'une des premières célébrations publiques du couronnement dans le quartier de Fleet Street. Un banquet événementiel a eu lieu, inspiré des jardins de Highgrove et en l'honneur de l'amour du roi pour les fleurs sauvage. ©AFP or licensors

Stop smoking Camilla !

Enfin le souverain ne supporte pas les odeurs de cigarette. Il obtint de haute lutte que Camilla cesse de fumer, lui reprochant d’empester les salons avec l’odeur de tabac froid !

Pour connaître d’autres anecdotes sur le mode de vie du souverain, n’hésitez pas à vous plonger dans la biographie de Bertrand Meyer-Stabley qui vient juste de paraître “Charles. Le mal-aimé” aux éditions City.

Même s'il a instamment prié Camilla d'arrêter de fumer, incommodé par l'odeur du tabac, le roi Charles entretient une belle complicité avec son épouse Camilla. Ici fou-rire entre un bourdon et une grenouille australienne dans un éco-sanctuaire en 2015. ©AFP

