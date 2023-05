Huguette, fan absolue des monarchies, suivra le couronnement de Charles: "En arriver là, entre deux frères, avec la perte de leur maman, c’est triste"

Le couronnement se déroulera dans une période de conflit familial. La relation entre le roi Charles, le prince William et le prince Harry n’est pas au beau fixe. "Je trouve ça vraiment dommage que deux frères en arrivent là après avoir perdu leur maman…", confie l’octogénaire. Harry viendra seul à la cérémonie de couronnement de son père puisque sa femme, Meghan, a choisi de rester aux États-Unis avec ses enfants. Une situation qui indigne la fan de la famille royale: "À sa place, j’aurais refusé de venir. Pourquoi vient-il ? À la place de venir seul, il aurait pu faire le déplacement avec son fils…" Comme beaucoup d’autres, Huguette se questionne quant à la sincérité de Meghan, "Ils ont l’air heureux sur les photos mais on ne sait jamais ce qu’il se passe vraiment au sein d’une famille". La famille royale belge est, selon elle, beaucoup plus simple, "Il y a moins de tensions et puis, toutes les traditions qui entourent le couronnement et les autres événements… On n’a pas besoin de tout ça chez nous!" Au Royaume-Uni, rien que la cérémonie de couronnement est composée de cinq étapes: la reconnaissance, le serment, l’onction, l’investiture et l’intronisation.

Couronné à l’âge de 74 ans, le roi Charles est considéré par beaucoup comme un “roi de transition”. Beaucoup moins populaire que ses fils, 22 % des Britanniques n’ont pas l’intention de regarder son couronnement, selon un sondage de YouGov. "Je souhaite que Charles et Camilla aient un beau règne mais il faut reconnaître qu’ils ne sont plus tout jeunes…", regrette Huguette. Cependant, elle ne s’inquiète pas pour le futur de la monarchie et considère les héritiers du trône comme parfaits pour ce rôle: "Jaime beaucoup Kate et William. Kate est rayonnante, très disponible. Je trouve que c’est un couple très terre à terre. Ils seront parfaits à la tête du Royaume-Uni quand leur tour viendra"

Le couronnement de Charles III : un moment historique à suivre sur LN24Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de DH.be, en direct vidéo.