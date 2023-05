Isabelle Arpin, cheffe hors-pair, se confie: "Je suis parvenue à un équilibre idéal dans la vie"

Ce que l’on sait peu, c’est qu’Isabelle adore manger des bonbons bien chimiques comme les Haribo. Qu’elle voulait être cavalière professionnelle. Et que son grand rêve aurait été d’être médecin (”Je suis paresseuse et voilà… mais cela me passionne toujours”).

Née dans les environs de Dunkerque avant de déménager dans la campagne vers Armentières (les Flandres françaises), elle a trouvé sa vocation et développé techniques et talent dans un restaurant gastronomique de Bergues. La jeune femme, rentrée de Paris pour les vacances avec sa maîtrise d’économie et finances en poche, devait juste aller aider quelques jours un ami “à faire la salle. “J’ai détesté et je lui ai dit que je préférais donner un coup de main en cuisine”, se souvient-elle.

Elle y découvre une ambiance spéciale, l’entraide, la beauté des plats, la précision qu’il faut y mettre, ce qu’elle appelle l’élégance. Un mot qu’elle revendique depuis lors dans le choix de ses produits et ses dressages. Une élégance qui cache bien du travail, auparavant et encore aujourd’hui. “J’achetais les livres des grands chefs, je ne comprenais rien de rien aux fiches techniques tu penses ! Alors j’ai fait l’école hôtelière en accéléré, puisque j’étais dispensée de certaines matières grâce à mes diplômes universitaires”.

Quelle petite fille étiez-vous ?

“Une petite fille énergique et drôle.. élevée avec du bon grain ! (Rires). On avait un jardin plein de baies : fraises, framboises, cassis, il n’y avait qu’à se servir. Et un potager familial, j’adorais y prendre des carottes pour les manger sur ma balançoire. Ce sont de bons souvenirs. Personne n’était attiré par la cuisine mais en devenant cheffe, je me suis aperçue que j’avais mangé très qualitativement dans ma jeunesse et vraiment de saison. Et aussi très varié : tagine, manioc, riz coco,… J’ai rapidement mémorisé les goûts.”

18 ans en Flandre et surtout à Ostende, ce n’est pas commun pour une cheffe française !

”J’étais allée à Ostende plusieurs fois avec des amis et j’avais adoré l’ambiance, la mentalité et surtout la grande plage. Je me suis dit qu’un jour je m’y installerais pour travailler. Ce qui aurait été impossible dans la finance. La cuisine me l’a permis. Après avoir travaillé chez Marc Boin, à Middelkerke, un chef exceptionnel, je suis restée 18 ans à Ostende avant de bouger à Bruxelles pour le restaurant Alexandre qui a fait appel à moi.”

Votre parcours de cheffe est loin d’être tranquille. Après 18 ans à la Côte, vous débarquez à Bruxelles. 4 restaurants en 4 ans, une étoile (”Alexandre”) puis une autre (”WY” de Bart De Pooter) avant de filer vers d’autres aventures : le Louise 345 qui a fermé soudainement, un projet d’hôtel-restaurant dans le namurois qui n’a pas abouti…

“C’est vrai que cela a été compliqué. Même si chez Alexandre, on a décroché l’étoile Michelin contre toute attente. Disons que j’ai dû faire face à des associations douteuses. J’avais très envie de me développer, j’ai foncé… Je ne regrette rien. Durant toutes ces années, je sentais que je ne pouvais pas porter un restaurant en mon nom propre. Jusqu’à ce que je rencontre ma complice et mon associée actuelle, Dominika Herzig, au moment du 345. Cela a pris plus de temps, cela a été plus dur mais ensemble, on a construit quelque chose !”

Isabelle Arpin et Dominika Herzig associées inspirées pour le meilleur. ©Myriam Baya

Aujourd’hui, tout le monde a son mot à dire en ce qui concerne la cuisine. Il faut pouvoir gérer aussi non ?

“J’aime toujours échanger avec mes clients ! Et pas pour qu’on me félicite, non, j’y vais pour parler de plein de sujets, c’est comme ça aussi que l’on sent l’air du temps. J’ai une ouverture d’esprit qui me fait écouter, même si je suis sûre de certaines choses aussi (rires). J’ai aussi pas mal de clients qui sont passionnés, qui ont mangé dans des endroits incroyables, qui connaissent beaucoup de produits, de chefs, de vins. C’est intéressant. Bon… il y a aussi des personnes qui, à force de regarder la télé et les émissions culinaires, pensent qu’ils s’y connaissent et c’est un peu embêtant mais on fait avec. Je dis toujours que la cuisine c’est du travail et encore du travail, et à la limite, quelques prédispositions”

Isabelle Arpin, vous êtes décidément une grosse bosseuse !

“J’aime bien les projets, je suis toujours motivée et curieuse et c’est bien ça mon problème ! Maintenant, je me raisonne sinon je ferai 10 fois plus de choses et ce n’est pas possible, il faut rester concentrée et faire bien ce que l’on fait. Même si j’ai besoin aussi de sortir de ma bulle pour aller vers d’autres choses. Lancer le Ciao, le restaurant du Merode avec une équipe motivée, cela me plaît. Réaliser la carte de Maison Louise au sein du “Louise Hotel Brussels”, j’aime aussi ! Je ne m’occupe pas de ce que l’on va dire de moi. je ne le fais ni par intérêt de notoriété, ni par appât du gain. Non, je fais tout ça parce que cela me fait plaisir.”

Vous semblez apaisée, heureuse dans ce restaurant qui est le vôtre, pour la première fois…

“Je suis parvenue avec mon associée et partenaire dans la vie à un équilibre idéal. Toutes les deux, on est très complémentaires, c’est ce qui fait aussi que l’on s’est lancées ensemble et que cela marche. Elle gère tout ce que je ne fais pas et inversement. Et en même temps, on met nos idées ensemble pour avancer parce que de nos jours, ce n’est plus si facile de travailler dans la gastronomie. Mais c’est vrai que ce restaurant qui porte mon nom, c’est un peu mon bébé. J’en avais rêvé, il est là, et j’adore mon équipe. On est soudés ici, c’est très familial.”

Le restaurant qui vous a impressionnée ces derniers mois ?

“Ici, j’aime bien Nenu et aller au Wine Bar dans les Marolles, chez Vincent. C’est le premier resto que l’on m’a conseillé ! et c’est resté une sorte de rituels j’aime toujours autant. C’est qualitatif et pas prise de tête et il a d’excellents vins. c’est comme si j’étais à la maison quand je suis chez lui. Sympa et décontracté mais avec la qualité des produits, de l’accueil, du service, c’est tout à fait nécessaire. Mon resto je le veux comme ça : cosy, accueillant, qualitatif.”

“La Grenouillère, un deux étoiles dans le nord de la France. J’aime aussi bien l’atmosphère que la cuisine qui est vraiment originale. C’est vraiment une expérience agréable.”

Ce que vous ne faites pas…

“Ah, la question piège ! Je ne cuisine pas à la maison. Je cuisine déjà toute la journée alors chez moi, je me laisse porter en fait. Et je complimente assez régulièrement mes beaux-enfants et ma partenaire qui se chargent des repas familiaux… pour que cela continue comme ça !”