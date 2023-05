Plus de 75 % des Belges sont des adeptes du grand nettoyage de printemps : une manière de se vider la tête… et de se remplir les poches

Un tas de vêtements

Ce grand charivari demande de l’huile de coude, il est vrai. Mais l’intérêt est double. Faire le vide et nettoyer permet non seulement d’assainir son cadre de vie et accroître son sentiment de paix intérieure. Mais aussi de faire place nette, ce qui permet de vendre ce dont on n’a plus besoin et empocher des sommes intéressantes. Ce qui se fait de plus en plus puisque quatre adeptes du nettoyage de printemps sur dix vendent les objets dont ils n’ont plus besoin. Selon une enquête en ligne menée auprès de 2 000 Belges par 2ememain.be, De Kringwinkel, Cash Converters et Happy Troc/Happy Cash, le produit moyen de ces ventes se chiffrerait à 105 euros.

Lorsqu’ils rangent, la plupart des Belges (97,4 %) sont confrontés à la présence d’objets inutiles au grenier ou dans leurs placards. Les objets le plus souvent cités sont les vêtements non portés (49,2 %), les livres (32,2 %), les articles de décoration (24,3 %), les jouets (24,1 %), les CD, DVD et jeux vidéo (18,7 %), les meubles (17 %), les articles de puériculture (12,2 %) et les équipements multimédias (11,9 %).

À lire aussi

Le top 10 du ménage de printemps

1. Ranger et trier le contenu de tous les placards (60,7 %)

2. Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de tous les placards (51,4 %)

3. Nettoyer le réfrigérateur (51,4 %)

4. Nettoyer derrière, sous et sur les objets qui ne sont habituellement pas déplacés (50,9 %)

5. Prendre les poussières partout (50,4 %)

6. Nettoyer toutes les fenêtres (46,6 %)

7. Enlever les toiles d’araignée sur les murs et dans les placards (42,8 %)

8. Dégivrer le congélateur (40,6 %)

9. Nettoyer et dégraisser le four et les grilles de cuisson (40,1 %)

10. Laver les rideaux (40,0 %)

Mais que faire de tous ces objets superflus ?

La moitié des Belges en font don à des amis, des connaissances ou des membres de leur famille (50,3 %) ou à des magasins de seconde main (45,8 %). Quatre personnes sur dix (42,2 % contre 37,8 % il y a un an) les vendent. La vente est une solution beaucoup plus prisée par les francophones (46,4 %) que par les néerlandophones (38,7 %). Parfois, il y a incapacité à se séparer de certains objets (29,3 %), qui sont dès lors entreposés au grenier ou dans un placard. Un certain nombre d’objets (26,3 %) se retrouvent irrémédiablement à la poubelle. À cet égard, il est frappant de constater que les néerlandophones (29,5 %) jettent plus que les francophones (22,3 %). Les trésors trouvés dans les greniers rapportent par ailleurs un peu d’argent à ceux qui se donnent la peine de les vendre. 13,9 % d’entre eux affirment avoir tiré plus de 200 euros de la mise en vente d’objets à la suite d’un nettoyage de printemps. Ces ventes auraient rapporté entre 101 et 200 euros à 17,4 % et entre 50 et 100 euros à 34,3 % d’entre eux, le bénéfice moyen se chiffrant à 105 euros.