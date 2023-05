StrEat Fest : le festival qui offre la cuisine de vos chefs et restos préférés en version street food

Une formidable occasion d’aller à la rencontre de chefs et de cuisiniers souvent bien occupés dans les cuisines des restaurants. Ils sont plus de 75 cette année à participer à cet événement autour de la street food, venus de toute la Belgique. Le principe est simple mais ô combien original puisque tous les participants, certains étoilés, d’autres toqués Gault&Millau vont transposer les spécialités de leur établissement dans une version finger ou street food, avec des menus abordables. Les jeunes chefs de nouveaux restos seront aussi de la partie pour faire connaître leurs talents.

”Des chefs chevronnés, certains étoilés, souvent toqués Gault et Millau, transposeront les spécialités de leurs établissements singuliers version street food, avec des menus abordables. Ce sera l’occasion aussi, pour des talents émergents, de se faire connaître”, se réjouit Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, à l’initiative du StrEat Fest.

Streat Fest presentation Humphrey restaurant horeca Glen Ramaekers chez Pias ©JEAN LUC FLEMAL

Il faut dire que la street food est en train de gagner ses lettres de noblesse, c’est un vrai raz-de-marée, tout le monde en raffole, chefs comme grand public. Et ce n’est pas le Chef Glen Ramaekers, qui pourra dire le contraire ! Celui qui s’illustre par sa cuisine subtile et créative, reflet de ses origines belges et philippines, a été désigné ambassadeur de cette 2e édition du StrEat Fest.

Les festivaliers pourront aussi goûter aux préparations de Kevin Lejeune (Chef à La Canne en ville, 1 étoile), d’Alexandru Sapco (Prix Gault et Millau du Jeune Chef de l’année 2023 et officiant à La bonne chère), de Fernand Obb Delicatessen (primé pour ses meilleures croquettes aux crevettes de Bruxelles deux années d’affilée), de Patrick Aubrion (Star belge de la pâtisserie, qui a conçu avec Glen Ramaekers un burger sucré glacé) ; mais aussi de Tatar, jeune “bar à tartare” qui allie mixologie et gastronomie, et de Chouconut, temple du chou à la crème légère avec un supplément de créativité.

On mangera mais on s’amusera aussi : plus de 150 événements sont organisés et notamment des ateliers culinaires avec les chefs qui y livreront leurs secrets. Sans oublier les ateliers découverte d’accommodation du fromage, de pairing bières et chocolats, de décoration de gâteaux, de préparation de sauces véganes, … Enfin, autres rendez-vous, plus street que food ceux-là : des cours pour s’initier à la danse, s’exercer à l’art du graffiti, personnaliser ses sneakers ou bien encore créer ses vêtements à partir de matériaux recyclés.

Un marché artisanal et de producteurs locaux de maraîchers et d’artisans engagés dans la durabilité et la production raisonnée, sera étendu cette année pour explorer le savoir-faire “made in Belgium” !

Toutes les infos, les prix, les horaires sont à retrouver sur le site internet www.streatfest.be.