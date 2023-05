Quand ChatGPT prédit les prochaines façons de se rencontrer… avant de terminer dans le même lit

À lire aussi

De façon très pratique et plutôt ludique, la société de jouets pour adultes We-Vibe a demandé l'aide de Chat GPT, cette intelligence artificielle qui a réponse à tout (mais pas toujours pour le meilleur) pour y voir plus clair. Quelles sont les grandes tendances du "dating" cette année ? Pour répondre à cette question, il a été donné au chatbot AI plus de 40 tendances de rencontres et leurs descriptions, trouvées via des articles et infos diverses sur Yahoo, HypeBae, Stylist et Indy100. Avec cette demande : "Voici une liste de tendances de rencontres… en utilisant cette liste, veuillez prédire les 8 prochaines tendances de rencontres qui se produiront en 2023". Un jeu d'enfant (artificiel) pour cette "bécane" du futur qui avale et recoupe les données plus vite que son ombre pour en sortir un texte plutôt concis.

Les animaux, ces atouts !

Ainsi, pour Chat GPT, le premier lieu pour des rencontres pourrait bien être les salles de sport, étant donné que "plus de personnes se concentrent sur la forme physique et le bien-être". 2e tuyau tendance : "Compte tenu de la popularité croissante des animaux de compagnie, il pourrait y avoir une augmentation de la parentalité des animaux de compagnie, où les gens vont à des rendez-vous avec leurs animaux de compagnie, ou même rencontrent d'autres propriétaires d'animaux pour des rendez-vous avec leurs amis à fourrure". Dans nos société d'ultra-moderne solitude, on se rencontre aussi dans des événements ou pour des expériences organisées pour les personnes solo.

Voici pour les lieux, au niveau des attitudes, Chat GPT estime qu'une des grandes tendances 2023 est de se rencontrer via des médias anti-sociaux... soit dans la vraie vie, mouais, bon... Plus significatif, les rencontres s'orientent davantage vers "des rendez-vous rapides et décontractés qui ne prennent pas trop de temps ou d'énergie, comme prendre un café ou une collation ensemble". Enfin, le chatbot parle d'assaisonnement fantôme : "Semblable au ghosting, cette tendance implique que quelqu'un disparaisse après quelques rendez-vous, pour réapparaître plus tard et essayer de reprendre les choses. C'est comme s'ils ajoutaient un peu d'assaisonnement à votre vie avant de disparaître à nouveau".

Avis humain vs IA

Céline Vendé, sexologue et experte en relations est tout à fait d'accord avec le fitness-dating ou encore l'animal-dating, elle ne peut s'empêcher de souligner le manque de "coeur" de la machine : "Les rencontres, et la romance en général, sont un sujet extrêmement nuancé avec une infinie de variables, et il semble nécessaire d’en faire une expérience vécue pour vraiment comprendre. L'IA n'a pas pleinement saisi l'idée des tendances de rencontres… pour l'instant !"