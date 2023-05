Bien manger en se faisant plaisir: le nouveau livre de Pascale Naessens pour des plats sains et délicieux

Son premier livre de recettes saines et conseils en nutrition paraît en 2010. Un livre différent qui connaît un succès immédiat. Entre-temps, elle a publié 15 livres, tous des best-sellers. Tous ont été numéro un des ventes et le sont encore aujourd'hui ! La partie francophone du pays est chaque année plus nombreuse à attendre ses ouvrages appétissants. Les derniers en date abordaient la cure cétogène, soit le fait de mettre son corps en cétose en ne mangeant plus de glucides mais sans faire l’impasse sur les lipides ni les protéines. Une façon d’aborder une alimentation pour maigrir tout en n’ayant absolument pas faim. Elle parlait aussi du jeûne intermittent notamment et donnait à faire des recettes délicieuses !

Avec “J’adore manger”, celle qui adore cuisiner pour ses amis ou juste pour elle et son mari, un BV producteur de télévision, revient au pur plaisir des repas. Ceux qui donnent l’eau à la bouche et ont tout pour qu’on reste “en bonne santé et sans prendre de poids. Le fait de bien aimer manger n’a pas forcément de conséquences négatives, au contraire !”, explique-t-elle d’ailleurs. Une très bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui suivent son compte Instagram et son site PurePascale.com qu’elle alimente de propositions irrésistibles.

Rassasié, heureux et en forme

"J'adore manger", le dernier livre de Pascale Naessens. ©DR

En découvrant Pascale Naessens, on découvre une nouvelle manière de s’alimenter. Où les pâtes et les patates ont beaucoup moins d’intérêt et de goût que les petits pois et pappardelle de carottes aux lardons par exemple ! Dans “J’adore manger”, 85 nouvelles recettes sont rassemblées avec comme fil rouge depuis plus de 10 ans des ingrédients et des process ultra-simples pour des plats délicieux. Avec un chapitre consacré aux “classiques revisités par Pascale”. Et un autre pour les jours “sans”, ceux où on n’a pas envie de cuisiner : parfait pour ne pas fondre sur un spaghetti-fromage sans grand intérêt. Comme toujours, les recettes y sont toutes, low carb modérée, avec de la viande, des poissons et beaucoup de légumes, des œufs, des fruits à coques et des fruits, “car c’est ça le secret pour être en santé et garder son poids de forme, privilégier les protéines et les bonnes graisses pour être rassasié et manger le moins transformé possible”.

Cette année, Pascale Naessens a aussi voulu parler sucré, “parce que simplement tout le monde ou presque adore ça !” En montrant d’autres desserts qui ne passent pas par les sucres rapides, ni par la farine raffinée et le mauvais gras. “Un peu, ça va mais on va vite vers le trop.” Et définitivement, on va expérimenter que l’on peut “manger bon, bien et délicieux avec plein de saveurs et de plaisir pour les yeux, le ventre, la satisfaction de notre cerveau et la satiété !”

> J'adore manger - Délicieux - Simple - Sain". Ed. Racine, 224 p., 27.99€