Eco-chèques, un vrai coup de pouce pour le budget et le plaisir: nos bons plans pour bien les dépenser

Les temps ont franchement changé. Désormais, quelque 1.8 million de personnes en bénéficient, distribués par trois sociétés dynamiques : Sodexo, Edenred et Monizze. Les bénéficiaires les reçoivent en grande majorité sous forme électronique, sur la même carte que les “chèques-repas”. Et si on savait depuis des années que l’on peut les dépenser en billets de train, en produits certifiés bio dans la grande distribution, en petits appareils électriques d’occasion (moins énergivores), en vélos et accessoires de mobilité douce, en matériel de jardin, bois FSC, la liste est de plus en plus longue et les anciens chèques (électroniques) peuvent voir désormais leur date de validité prolongée de 6 mois.

Télé, culture et bambou

Et si on peut aussi acheter des électroménagers neufs peu énergivores, enfin possibilité est donnée de dépenser ces avantages en téléviseurs et écrans à partir de la classe E. Côté 2e main, depuis le 1er mars 2023, leur utilisation a été étendue aux achats de gros appareils électroménagers d’occasion (machine à laver, tondeuse) peu importe leur performance énergétique, ou de tout produit affichant les labels FSC ou PEFC (même en bambou ou caoutchouc naturel), synonymes de gestion durable des forêts.

Absolument tout ce que l’on peut trouver dans les supermarchés bio vrac comme The Barn ou Brüt de Farm notamment. Un plus en fin de mois… Et saviez-vous que l’on peut payer désormais une place de stationnement ou un abonnement à un parc à vélos avec des éco-chèques ? La déco ou le mobilier de seconde main comme chez Troc peut aussi être payés de cette façon.

Enfin, on n’y pense pas mais des cours d’éco-conduite, des loisirs (Technopolis, zoo d’Anvers) ou des événements culturels comme au théâtre Royal du Parc à Bruxelles peuvent être acquittés avec ces titres.

Plaisir, loisirs, mode vintage !

Les éco-chèques peuvent être utilisés chez A.S. Adventures pour du matériel de ski enfants ou un service d'entretien des chaussures de randonnée. ©DR

Mais bien d’autres produits qui apportent plus de satisfaction et de plaisir peuvent être achetés avec ces fameux chèques éco (ou Eco-Pass pour Sodexo). Un week-end agréable en Belgique ? Facile en louant un hébergement Label Clef Verte. De nombreux hôtels, auberges et campings à travers le pays ont aussi le label. Et la mode alors ? de plus en plus de boutiques proposent de la seconde main. Il s’agit plus de “chaînes”, oui mais on peut penser aux magasins de la marque belge Juttu qui a récemment lancé ReJUsed, un coin vintage avec des vêtements et des accessoires vintage. Chez A.S. Adventure, un service interne de réparation de chaussures a été ouvert pour remettre à neuf les sneakers de randonnée et vous pouvez aussi y louer en éco-chèques du matériel de ski enfants.

La société Edenred a lancé le webshop Edenred Ecoshop, uniquement dédié aux tickets éco-chèques qui facilitent les achats des consommateurs et consommatrices : épicerie, cosmétiques, maison, mode, enfants, high tech et outdoor : vous pouvez être éco-responsables de A à Z… Trottinette électrique ou montre connectée y compris.

Des… bactéries pro-maison

C’est notre chouchou : la marque belge Yokuu, pionnier du nettoyage, utilise des probiotiques sains dans ses produits de nettoyage ménagers en décomposant activement la graisse, la saleté et les autres mauvaises odeurs jusqu’à sept jours après chaque nettoyage. En résumé : un environnement de vie plus sain, moins de nettoyage et plus de temps pour les loisirs. On s’offre ces produits sur le site en éco-chèques.

Enfin, la liste exhaustive des magasins et des produits se trouve sur le site myechocheques.be