Garder ses poils ou les épiler: les méthodes les plus efficaces et les bons gestes à adopter

Le rasoir électrique a un regain de cote et pourrait mettre tout le monde d’accord. Mais les épilateurs électriques de plus en plus perfectionnés, même s’ils sont plus chers, permettent une “autonomie” sans poil plus longue. Bémol : les petits poils partent mal et le résultat n’est pas net (sans compter les contorsions qui sont finalement épuisantes sinon agaçantes.

Passons à la cire : chaude en institut, elle est efficace et la peau est enfin douce. Il faut cependant exfolier régulièrement pour éviter les poils incarnés qui apparaissent pernicieusement (et si facilement : le poil étant fragilisé, devient mou et ne perce pas l’épiderme). Tiède en roll-on à la maison, elle agit bien sur les poils peu drus. Les bandes de cire froide proposent désormais différentes compositions : peaux fragiles, poils courts, poils épais, il y en a pour toutes les pilosités. Mais à plus de 10€ les 20 bandes, cela fait cher. Et pour le bikini, ça continue d’être douloureux et collant !

L’épilation définitive à domicile est en progression. Les solutions laser en institut sont cependant, pour celles et ceux qui peuvent se le permettre, les plus efficaces sur le long terme et au final côté porte-monnaie…

Moins de femmes, plus d’hommes !

Les épiler ou pas ? Le mouvement Body Positive est passé par là et s’il existe de nombreuses options pour se défaire de ses poils, aujourd’hui, les garder en est également une ! Etre moins striuct l’hiver, assumer sans problème ses poils abondants ou simple duvet aux aisselles, opter pour l’épilation certains mois, les teindre pour les revendiquer ou… les chasser définitivement, liberté pour tous !

Autre tendance de fond : les hommes sont de plus en plus nombreux à passer à l’épilation du dos, du torse et même du maillot et des jambes, ou encore du contour de la barbe. Chez Lazeo, l’institut spécialisé, les rendez-vous pour les épilations définitives, sont pris à 60 % par des femmes et 40 % par des hommes.

Les bons gestes pour une belle peau

Quelle que soit la méthode d’épilation que vous aurez choisie, effectuez des gommages corporels deux fois par semaine pour limiter la pousse de poils incarnés et hydratez votre peau.

Quant aux rasoirs, prêtez-y attention ! Réutilisables, souvent “techno” avec crème-savon intégré et des lames “safe”, ils doivent être changés régulièrement pour un résultat optimal car les lames s’émoussent avec le temps et rouillent si on les laisse traîner dans la douche. Sans parler des bactéries à cause de l’humidité… A vous les boutons. A changer “tous les 5 à 7 rasages”, selon la dermatologue Maggie Cheung. Un sacré budget au final…

L’électrique, ça roule !

Autant l’épilateur à pinces électrique a toujours bénéficié d’une sympathie de plus en plus franche à mesure que les progrès permettaient d’atténuer la douleur que la centaine de petites pinces à épiler produisaient, autant le rasoir électrique était un instrument qu’on laissait volontiers aux hommes. Pourtant, il a pas mal d’atouts : en cinq minutes sous la douche (quand il est waterproof), c’est fait, sans risque de blessure ni de rougeurs pour toutes les zones. Pour un prix compris entre 20 et 50€ sans besoin de recharge ! Bémol : c’est un rasoir qui coupe et la repousse est rapide.

Les flashs à domicile

En théorie : Selon la zone, il faut, les premiers temps, répéter l’opération à raison d’une fois tous les 15 jours ou chaque mois, puis de manière de plus en plus espacée, à mesure que les poils tombent d’eux-mêmes. Après quelques mois, une ou deux séances annuelles d’entretien suffiraient pour garder la peau nette.

Le prix d’achat de ces épilateurs à domicile constitue un frein d’un autre type : à partir de 300 euros, et jusqu’à 1 350 euros. La différence de prix s’explique notamment par la surface plus ou moins étendue couverte en un “flash”. Sachez aussi que les épilateurs ont une durée de vie limitée (en moyenne, de 10 000 à 40 000 “flashs”).

Semi définitif à domicile, oui mais…

À lumière pulsée comme le best-seller de Philips, le Luméa, les systèmes d’épilation semi-définitive à domicile sont de plus en plus populaires. Mais cela prend du temps, le prix est prohibitif pour certain.e.s (entre 300 et 1300€, selon la surface principalement) et vous ne pourrez pas l’utiliser ad vitam aeternam : l’appareil lance entre 10 000 et 40 000 flashs. Rare mais possible : la chaleur pas assez puissante peut conduire à une repousse paradoxale en boostant certaines zones pileuses ! En revanche les appareils de qualité peuvent être très utiles pour préparer une pilosité drue à une épilation définitive en institut ou pour un suivi annuel après.