Philip Morris dépose un recours contre l’interdiction belge du sachet de nicotine

À lire aussi

Le snus de Zlatan

Il faut dire que ces sachets au taux de nicotine qui peut monter jusque 90 mg sont devenus très populaires chez les jeunes en quelques années. Ils bénéficient d’une mise en avant sur les réseaux sociaux (surtout TikTok) au travers de vidéos où des jeunes en montrent les effets psychotropes. Les footballeurs semblent en être de grands consommateurs comme Pär Zetterberg mais aussi Ashley Cole ou Jamie Vardy.

Le plus célèbre pour cela étant le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui a contribué, à son corps défendant, à sa popularité. lui se cale dans la joue du snus, un produit “traditionnel” suédois constitué d’un mélange de tabac, d’eau, de sel, de carbonate de sodium et d’arômes cuit à la vapeur. Qu’on suçote de la même façon. Et on a ainsi pu le voir cracher son sachet avant de rentrer sur le terrain dans des vidéos là aussi virales sur TikTok. Chez nous, Michel Preud’homme en était adepte… Vendus 5 ou 6 € dans des boîtes colorées de 20 (l’équivalent de 60 cigarettes), les sachets sont le plus souvent aromatisés (fraise, coca, menthol, piña colada, …), ce qui les transforme en sorte de bonbons, au final ! Sauf que les muqueuses en absorbent illico la nicotine pour la diffuser dans le sang.

Un recours… pour un monde sans fumée

Philip Morris Benelux BV, la filiale belge de Philip Morris International, l’une des plus grandes entreprises de tabac internationales a annoncé hier, mardi qu’elle allait déposer un recours devant le Conseil d’Etat. “En interdisant les sachets de nicotine dans notre pays, les quelque 2 million de fumeurs belges se voient refuser l’accès à un produit innovant, sans fumée, dont il est scientifiquement prouvé qu’il est moins risqué que la cigarette”. Ce que réfute fermement pourtant la Fondation contre le cancer, signataire d’une carte blanche à ce propos en début d’année.

À lire aussi

Philip Morris affirme travailler “dans le sens d’un monde sans fumée”, selon Miguel Matos, le président Benelux et avance que "dans les pays où les fumeurs adultes ont accès à de meilleures alternatives telles que les e-cigarettes, les produits du tabac chauffés et les sachets de nicotine, le nombre de fumeurs diminue beaucoup plus rapidement qu’en Belgique". L’entreprise de tabac préconise “une réglementation adéquate de toutes les meilleures alternatives à la cigarette. C’est la meilleure garantie pour que les sachets de nicotine restent hors de portée des mineurs mais soient accessibles aux adultes qui, sinon, continueraient à fumer.”

A l’époque de la signature de l’arrêté royal, la British American Tobacco avait mis en garde contre le fait qu'” avec cette décision, les fumeurs continueront à fumer et ceux qui veulent utiliser des sachets de nicotine se tourneront vers le marché illégal ou vers l’étranger”.