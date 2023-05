Sexo : connaissez-vous “le truc du ventre” ?

Les patientes de cette sexologue appellent ça le “truc du ventre”. Il est en effet difficile de décrire précisément cette tactique qui peut ou non rendre le sexe plus agréable. Il s’agit en fait d’appuyer sur le ventre pendant la pénétration (ou pendant le plaisir en solo), ce qui décuplerait les sensations. Nous avons demandé à la sexothérapeute et experte en relations de couple Jess O’Reilly, pourquoi cela pourrait améliorer à ce point la jouissance et si c’était vraiment physiquement possible. “Certaines de mes patientes m’en ont parlé et y trouvent une stimulation supplémentaire qu’elles trouvent éminemment agréable”, assure la sexologue. En fait, il s’agit d’un phénomène mécanique. “La pression sur leur vessie ajoute à la stimulation de la paroi vaginale supérieure et de la zone G, y compris “l’éponge” urétrale entre la vessie et la paroi vaginale. Ce type de pression peut être agréable, surtout si vous êtes plus avancé dans le cycle de réponse sexuelle, c’est-à-dire que vous sentez que vous n’êtes pas loin de l’orgasme.”